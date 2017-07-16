Ведищев: В «Локомотив» звездами не приходят, здесь ими становятся

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— Начнем с неловкого вопроса. В 2016 году «Локомотив-Кубань» стал третьим в Евролиге, сотворив большую сенсацию. Насколько нелегко вам, как президенту клуба, было смотреть в новом сезоне на команду, сделавшую шаг назад?

— Не могу сказать, что нелегко — все-таки это было ожидаемо. Команды, не имеющие постоянной прописки в Евролиге, сталкиваются с подобными проблемами: мы потеряли под 80% состава команды, вышедшей в «Финал четырех», да еще и главного тренера. То, что удержать главных творцов успеха будет практически невозможно, мы предполагали заранее. Тем не менее мы успешнее всех российских команд выступили в Еврокубке, где дошли до полуфинала и уступили только будущему чемпиону, «Уникахе». Зеркальная картина сложилась и в Единой лиге ВТБ, где мы в полуфинальной серии уступили безоговорочному фавориту внутреннего первенства ЦСКА. Поэтому точно нельзя сказать, что год получился для нас неудачным.

— Вместе с тем, и после поражения от «Уникахи», и по окончании серии с ЦСКА вы говорили — наверное, в сердцах, — что «Локо» выступил ниже своих возможностей. Это действительно так, или в ваших заявлениях преобладали эмоции?

— Я имел в виду, прежде всего, что ниже своего уровня выступили ключевые российские баскетболисты нашей команды, которые по неизвестным мне причинам выпали из игрового рисунка. Все готовились в одном режиме, но, как ни странно, в решающих матчах легионеры выглядели гораздо увереннее и мотивированнее, чем наши парни. Я имею в виду серию плей-офф Единой лиги ВТБ.

Прямо скажу, эта ситуация меня неприятно удивила. Что касается «Уникахи», то испанцы нас банально переиграли. В первом, неудачном для нас домашнем матче, мы смазали большинство открытых бросков и дали сопернику поверить в свой итоговый успех.

По мотивам полуфинала Еврокубка мне не в чем упрекнуть команду — мы хотели победить, игроки старались, но соперник оказался удачливее. Что касается полуфинала с ЦСКА, то для того, чтобы победить армейцев в серии, необходимо показать свою лучшую игру всему без исключения составу, обойтись без травм и даже где-то, если хотите, прыгнуть выше головы. К сожалению, наши ключевые российские игроки выпали из числа тех, кто влияет на результат.

— К слову, о россиянах. Данный эпизод, наверное, не должен был попадать в объективы телекамер, но все видели, что в четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом вы достаточно жестко поговорили с Андреем Зубковым. А в отдельных средствах массовой информации и вовсе писали, что имел место даже физический контакт…

— Не стоит делать из мухи слона. Это был мужской разговор — мне хотелось встряхнуть Андрея в эмоциональном плане. Он провел решающую часть сезона намного ниже своих возможностей. У меня было желание передать Зубкову свои эмоции, вернуть его в игру и сделать по-спортивному злым.

— Он не обиделся?

— Наверное, для него эта история оказалась весьма неприятной, но впоследствии мы поговорили по-мужски. Я объяснил ему, что если мы доверяем ему важные игровые минуты в ключевых матчах плей-офф, то имеем право рассчитывать на то, что на площадку игрок должен выходить максимально собранным, нацеленным на борьбу и на 100% стремящимся добыть победу для клуба. Тем более, ему доверили капитанскую повязку. В двух стартовых матчах серии с УНИКСом я ничего этого в исполнении Зубкова не увидел, и хотел, чтобы он изменил свое отношение к игре.

— Наверняка были моменты, когда вы пытались задеть за живое и других российских игроков «Локомотива» — того же Дмитрия Хвостова…

— На самом деле, мы этим занимались в течение всего сезона: пытались разбудить в ребятах личные амбиции и таким образом добиться улучшения игры команды в целом.

К сожалению, большинство российских игроков, попадая в «большие» клубы, заранее настраиваются на вторые роли. Не тогда, когда это продиктовано ситуацией на площадке, а постоянно. В этом их проблема. Естественно, это оказывает непосредственное влияние на наши результаты.

— То есть, вы согласны с президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко, в недавнем интервью заявившим, что он ожидал от Хвостова большего в сезоне-2016/17?

— Конечно. Абсолютно.

— Были ли игроки, выступлениями которых в ходе сезона остались недовольны лично вы? Ведь именно вы, президент клуба, заключаете с ними контракты — и не просто так, а с определенными ожиданиями.

— Назову имена трех человек — это Хвостов, Зубков и Бабурин. На мой взгляд, они сыграли не более, чем на 50% от собственных возможностей. Я думаю, в их случае стоит говорить о психологическом факторе, ведь готовились они в идеальных условиях в составе команды, которая ставит перед собой самые высокие цели.

Не совсем понятно, что именно произошло. Совместно с главным тренером Сашей Обрадовичем мы долгое время пытались подобрать к ним ключи, изменить их эмоциональный фон, добавить им уверенности в своих силах, но, к сожалению, в этом сезоне нам это не удалось. Очень надеюсь, что ребята сделают правильные выводы и гораздо ярче проявят себя в следующем сезоне.

— Клуб не стал заключать с Зубковым новый контракт и не препятствовал его переходу.

— Андрей провел в системе «Локо» восемь отличных лет, прошел длинный путь от игрока молодежной команды до баскетболиста сборной России, имеющего ценный опыт выступлений в престижных европейских турнирах. Но прошлый сезон показал, что Зубкову нужно было сменить обстановку и принять новый вызов. Так и вышло — он подписал контракт с «Химками», с которыми вновь сыграет в Евролиге. Искренне желаю ему удачи.

— И, вместе с тем, в обойме «Локомотива» однозначно нашлись игроки, которые смогли удивить вас с положительной стороны — стать лидерами команды и с лихвой оправдать свое приглашение на Кубань.

— Безусловно. Взять хотя бы Кевина Джонса: сезон начинался для него очень тяжело, и он не попадал даже в основную ротацию Фотиса Кацикариса. Но в итоге стал одним из самых полезных баскетболистов команды. Да и вообще, все наши легионеры выступили на ожидаемо высоком уровне.

Кроме того, анализируя игру «Локо» в плей-офф Единой лиги ВТБ, я не могу не выделить Григория Шуховцова. Почти весь сезон наш центровой просидел на дальнем конце скамейки запасных, но после того, как в первом матче серии с УНИКСом серьезную травму получил Джонс, Шуховцов вышел на площадку и реально помог команде в сложной четвертьфинальной серии.

Скажу больше — Гриша был тем самым российским игроком в плей-офф, который прыгнул выше головы.

— Когда «Локомотив» выходил в «Финал четырех» Евролиги, лидерами команды были Малкольм Дилэйни, Энтони Рэндолф и другие парни, а Мэтт Дженнинг и Райан Брокхофф исполняли роли второго плана. В прошлом сезоне, когда состав изменился на две трети, они очень легко и непринужденно взваливали на себя груз ответственности за результат и превращались чуть ли не в первых снайперов команды. Это вас удивило?

— Не могу сказать, что это стало большим сюрпризом, ведь после ухода прежних лидеров функции Дженнинга и Брокхоффа резко изменились. Особенно это касается Мэтта. Изначально мы видели в нем игрока на позицию атакующего защитника, но со временем нашли ему интересное применение в качестве комбогарда. То есть человека, который при необходимости может исполнять обязанности плеймейкера. Именно в этот момент Дженнинг стал ведущим игроком команды и оставался им до конца сезона.

Что касается Брокхоффа, то первая половина сезона стала для него сложной по причине недовосстановления из-за участия в Олимпийских играх, но во второй половине он проявил себя ярко и эффективно.

— Сейчас, когда сезон 2016/17 уже ушел в историю, можете ли вы сказать, что приглашение Кацикариса на должность главного тренера было ошибкой — в том числе, и лично вашей?

— Я бы не был так категоричен. На самом деле, у Фотиса просто не получилось подобрать правильную тактику и выйти на должный уровень взаимодействия с составом «Локо» — с баскетболистами, имевшимися в его распоряжении. Он пробовал различные модели игры, но ничего хорошего из этого не выходило.

Мы проанализировали сложившуюся ситуацию, пришли к выводу, что удовлетворить просьбу тренера и существенно изменить состав по ходу сезона нам не удастся, и приняли взаимное решение расстаться.

— Учитывая, что финансовые возможности «Локомотива» в прошлом сезоне были отнюдь не выдающимися, насколько легко далось решение о его отставке?

— Это всегда сложно. Главный тренер — это ключевая часть команды, и замена этой части влечет за собой новую настройку всего механизма. Но наши результаты в дальнейшем показали, что принятое решение было своевременным на 100% правильным.

— В чем заключается секрет магии Обрадовича, которому в кратчайшие сроки удалось собрать команду в кулак и перевернуть ход сезона после тяжелого старта?

— Обрадович — хоть и молодой, но уже очень опытный тренер. Его личные качества, профессионализм, детальный анализ наших игроков и соперников — это и есть залог его магии. Кардинальные изменения претерпели все составляющие тренировочного процесса. Поэтому поиск своей лучшей игры у нового рулевого «Локо» не занял много времени.

— Судя по ответам на предыдущие вопросы, с Обрадовичем вы находились в более тесном контакте, нежели с Кацикарисом. Стало ли это следствием того, что греческий специалист не выполнил поставленные перед ним задачи, и на этом фоне вы решили уделять больше времени и внимания повседневной жизни команды?

— Нет. Здесь важно понимать следующее: результаты любой команды зависят, в первую очередь, от главного тренера, а уровень доверия к нему достаточно сильно влияет на то, что баскетболисты показывают непосредственно на площадке. Разумеется, я одинаково постоянно общался и с Кацикарисом, и с Обрадовичем. Но все-таки считаю, что работа президента клуба носит по большей части аналитический и организационный характер, а за спортивную составляющую в первую очередь должны отвечать тренер и генеральный менеджер клуба.

Нельзя сказать, что я разговаривал с Сашей больше или чаще, чем с Фотисом, за исключением одной важной детали — к моменту назначения серба у меня уже сформировалось четкое представление о проблемах, с которыми «Локо» столкнулся на старте сезона, и я поделился с ним своими наблюдениями. Поэтому он знал, над чем необходимо поработать и что исправить в первую очередь.

— Бытует мнение, что чем громче имена баскетболистов, тем больше проблем возникает в команде. Сопоставляя два предыдущих сезона, которые «Локомотив» проводил за редкими исключениями двумя разными составами, согласны ли вы с этим утверждением?

— На мой взгляд, большинство проблем, с которыми мы сталкивались в последнее время, связано не с именами отдельных игроков, а с тем, чтобы отыскать им наилучшее применение и подвести к большим матчам в правильном физическом и эмоциональном состоянии. Все это — уверенность баскетболистов в собственных силах, выбор тактики и стратегии, — входит в сферу ответственности главного тренера. Могу сказать, что после назначения Обрадовича «Локо» как раз и обрёл ту самую уверенность в себе и в своих действиях на площадке, которой команде не хватало при Кацикарисе.

— В ряде недавних интервью вы заявляли, что на сезон-2017/18 перед «Локо» стоит задача вернуться в число участников Евролиги. Так ли это на самом деле?

— Честно говоря, мы ставили эту цель перед командой еще в прошлом сезоне и были близки к ее достижению — вышли в полуфиналы обоих турниров, в которых принимали участие.

Другое дело, что соперники, с которыми мы столкнулись на данной стадии, в конечном счете выиграли и Еврокубок, и Единую лигу ВТБ. Так что мы вполне могли бы квалифицироваться в Евролигу, не хватило совсем чуть-чуть.

— До тех пор, пока не были сформированы составы участников главных клубных турниров Европы в следующем сезоне, «Локомотив» окружали самые разнообразные слухи. Сначала клубу приписывали готовность отказаться от выступлений в соревнованиях под эгидой Euroleague Basketball и стартовать в Лиге чемпионов ФИБА, затем говорилось уже о том, что вы претендуете на получение wild card от организаторов Евролиги… Что же происходило на самом деле?

— На самом деле мы действительно обращались к руководству Евролиги и просили рассмотреть «Локомотив» как потенциального соискателя wild card. Вместе с тем, у нас возникали сомнения относительно целесообразности участия команды в Еврокубке. С одной стороны, мы понимали, что данный турнир дает нам еще одну возможность попасть в число участников Евролиги по спортивному принципу. С другой стороны, он проигрывает Лиге чемпионов по финансовым возможностям.

К тому же, участие в двух сильных турнирах мешает команде сконцентрироваться на главной цели. Как говорится, за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Но в итоге в этом сезоне мы все-таки решили выступить в Еврокубке.

— Новичков «Локомотива» в нынешнее межсезонье трудно назвать баскетболистами со звездным статусом, и это не может не вызывать опасений со стороны поклонников команды…

— Насколько я понимаю, что к нам никто не приходил со звездным статусом. Зато многие уходили с ним. В настоящее время рынок игроков достаточно сложный, это объясняется множеством факторов — и увеличением потолка зарплат клубов НБА, и возросшей активностью и финансовыми возможностями китайского чемпионата. Поэтому даже командам Евролиги комплектоваться непросто, не говоря уже об участниках Еврокубка.

Естественно, мы хотели бы заполучить одного или даже нескольких баскетболистов с именем, но они в большинстве своем готовы в первую очередь рассматривать предложения от клубов Евролиги. Это еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся в межсезонье.

— То есть, болельщики все-таки могут быть уверены, что «Локо» усилится если не бывшим игроком НБА вроде Деррика Брауна, то хотя бы игроком, имеющим выдающийся послужной список в Европе?

— Я считаю, что все иностранные баскетболисты, с которыми мы подписали контракты в это межсезонье — Тревор Лэйси, Крис Бэбб, Фрэнк Элегар — это опытные и квалифицированные исполнители. Нам не впервые приходится зажигать новые звезды, и поэтому нам нужны более голодные до побед ребята, которые будут стремиться проявлять свои лучшие качества в «Локомотиве», делать себе имя и приносить победы нашему клубу.

— Недавно Георгиос Барцокас был представлен в качестве главного тренера «Химок». Как вы относитесь к его выбору, учитывая, что греческий специалист добился очень серьезных успехов именно у руля вашей команды?

— Мне сложно предположить, как Барцокас проявит себя в Подмосковье. У руля «Локомотива» он великолепно показал себя в Евролиге, а вот в Единой лиге ВТБ у него получилось далеко не все, на что мы рассчитывали. Я не могу сказать о нем ничего плохого как о главном тренере — он знающий, думающий и понимающий баскетбол специалист. Но на его результаты в «Химках» повлияют и многие другие факторы, включая личные отношения с игроками, с которыми он будет работать. Оценивать эти факторы должен менеджмент клуба, принимавший решение о его назначении.

— Провокационный вопрос: если бы у «Локомотива» была возможность вернуть Барцокаса, вы бы предпринимали какие-то шаги в данном направлении? Или вы придерживаетесь принципа, что лучшее — враг хорошего?

— Скажу следующее — слоны назад не ходят.

— Не секрет, что президенты клубов часто поддерживают дружеские отношения с тренерами, с которыми они уже прекратили сотрудничество. Вы контактировали с Барцокасом по ходу сезона? Интересовались, что и почему у него не получилось в «Барселоне»?

— Нет. У меня хватало своих забот, у него своих. Я знал, что у него не все складывается в Испании, но вникать в детали у меня не было необходимости.

— Тогда вернемся к вашим заботам. Насколько стабильной в настоящее время является финансовая поддержка клуба со стороны РЖД и руководства Краснодарского края? Довольны ли вы ее уровнем?

— Мы довольны прежде всего тем, что плодотворно сотрудничаем с нашими спонсорами в течение длительного времени и из года в год получаем от них стабильную поддержку — следовательно, можем на них положиться. У «Локомотива» нет сумасшедших амбиций вроде двукратного увеличения бюджета ради покорения мира, но тех средств, которыми мы располагаем, достаточно, чтобы построить боеспособную команду и бороться за чемпионские титулы. А при удачном для нас раскладе — даже что-нибудь выиграть (смеется). Ничего идеального не бывает, и к нашему бюджету это тоже относится.

— В прошлом сезоне бюджет «Локомотива» составлял примерно 12−13 млн евро при стабильном курсе валюты. Претерпит ли он какие-либо изменения или останется на прежнем уровне?

— Немного увеличится, и это связано как раз с колебаниями валютного курса: в августе он может быть один, а в ноябре — другой. Из-за этого наш бюджет остается немного плавающим, но мы планируем эти риски.

— И традиционный последний вопрос. На какой стадии находится процесс создания баскетбольной академии «Локомотива»?

— В настоящее время заканчивается процесс утверждения генплана территории, на которой планируется возведение академии. Надеюсь, что до конца лета этот вопрос будет решён, после чего мы приступим к проектированию и первому этапу строительных работ.