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14 июля 2017, 19:26 | Баскетбол | Известия

«Химки» заключили однолетний контракт с Тайлером Хоникаттом

«Химки» договорились о возвращении в состав команды 26-летнего американского форварда Тайлера Хоникатта. По информации «Известий», в ближайшее время подмосковный клуб объявит о подписании однолетнего контракта с баскетболистом из США.

Стоит отметить, что Тайлер Хоникатт выступал за «Химки» с 2014 по 2016 год. Минувший сезон форвард провел в клубе «Анадолу Эфес», набирая в 9,2 очка, 7,3 подбора, 2,0 передачи и 1,1 перехвата в среднем за матч Евролиги.
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