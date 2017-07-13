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https://sport.mail.ru/news/basketball/30380495/
13 июля 2017, 20:47 | Баскетбол | Р-Спорт

«Нижний Новгород» подписал контракт с сербским баскетболистом Стеваном Еловацем

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт. «Нижний Новгород» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с сербским баскетболистом Стеваном Еловацем.

Как сообщается, 28-летний форвард подписал с нижегородским клубом соглашение сроком до конца следующего сезона.

Еловац на протяжении трех последних лет выступал за испанскую «Сарагосу», а до этого в сезоне-2013/14 играл за «Летувос Ритас», с которым дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ и уступил в серии «Нижнему Новгороду» со счетом 1−3. Также серб выступал на родине за «Визуру» и «Црвену Звезду», турецкую «Анталью» и итальянский «Юве Казерта».

В июле 2016 года Еловац играл за «Даллас Маверикс» в летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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