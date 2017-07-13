«Нижний Новгород» подписал контракт с сербским баскетболистом Стеваном Еловацем

Как сообщается, 28-летний форвард подписал с нижегородским клубом соглашение сроком до конца следующего сезона.

Еловац на протяжении трех последних лет выступал за испанскую «Сарагосу», а до этого в сезоне-2013/14 играл за «Летувос Ритас», с которым дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ и уступил в серии «Нижнему Новгороду» со счетом 1−3. Также серб выступал на родине за «Визуру» и «Црвену Звезду», турецкую «Анталью» и итальянский «Юве Казерта».

В июле 2016 года Еловац играл за «Даллас Маверикс» в летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).