«Нижний Новгород» подписал контракт с сербским баскетболистом Стеваном Еловацем
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт. «Нижний Новгород» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с сербским баскетболистом Стеваном Еловацем.
Как сообщается, 28-летний форвард подписал с нижегородским клубом соглашение сроком до конца следующего сезона.
Еловац на протяжении трех последних лет выступал за испанскую «Сарагосу», а до этого в сезоне-2013/14 играл за «Летувос Ритас», с которым дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ и уступил в серии «Нижнему Новгороду» со счетом 1−3. Также серб выступал на родине за «Визуру» и «Црвену Звезду», турецкую «Анталью» и итальянский «Юве Казерта».
В июле 2016 года Еловац играл за «Даллас Маверикс» в летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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