Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/30379229/
13 июля 2017, 18:34 | Баскетбол | Р-Спорт

Американский форвард Робби Хаммел покинул баскетбольный клуб «Химки»

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт. Американский форвард Робби Хаммел покинул «Химки» в связи с истечением срока соглашения между игроком и клубом, сообщается на официальном сайте баскетбольной команды.

Хаммел перешел в «Химки» в ноябре 2016 года и провел 29 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 8,3 очка и делал 3,9 подбора.

Также 28-летний американец принял участие в 11 матчах Кубка Европы, где химчане дошли до стадии четвертьфинала.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости
13 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото