Американский форвард Робби Хаммел покинул баскетбольный клуб «Химки»
МОСКВА, 13 июл —
Р-Спорт. Американский форвард Робби Хаммел покинул «Химки» в связи с истечением срока соглашения между игроком и клубом, сообщается на официальном сайте баскетбольной команды.
Хаммел перешел в «Химки» в ноябре 2016 года и провел 29 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 8,3 очка и делал 3,9 подбора.
Также 28-летний американец принял участие в 11 матчах Кубка Европы, где химчане дошли до стадии четвертьфинала.
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