Американский форвард Робби Хаммел покинул баскетбольный клуб «Химки»

Хаммел перешел в «Химки» в ноябре 2016 года и провел 29 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 8,3 очка и делал 3,9 подбора.

Также 28-летний американец принял участие в 11 матчах Кубка Европы, где химчане дошли до стадии четвертьфинала.