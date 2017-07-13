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https://sport.mail.ru/news/basketball/30379063/
13 июля 2017, 18:12 | Баскетбол | Чемпионат.com

«Химки» подписали контракт с форвардом Гиллом Энтони

Как стало известно «Чемпионату», подмосковные «Химки» заключили контракт с американским мощным форвардом Гиллом Энтони. Соглашение рассчитано на два года.

Последний сезон 24-летний американец провёл в составе турецкого клуба «Есильгиресун». До этого он четыре года выступал в NCAA за команды Южной Каролины и Вирджинии. Его средние показатели в этой лиге составляли 10,3 очка и 5,3 передачи за 24,6 минуты на площадке.

В 2016 году Энтони выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд.
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