«Химки» подписали контракт с форвардом Гиллом Энтони
Как стало известно «Чемпионату», подмосковные «Химки» заключили контракт с американским мощным форвардом Гиллом Энтони. Соглашение рассчитано на два года.
Последний сезон 24-летний американец провёл в составе турецкого клуба «Есильгиресун». До этого он четыре года выступал в NCAA за команды Южной Каролины и Вирджинии. Его средние показатели в этой лиге составляли 10,3 очка и 5,3 передачи за 24,6 минуты на площадке.
В 2016 году Энтони выставлял свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран ни одной из команд.
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