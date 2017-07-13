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13 июля 2017, 15:41 | Баскетбол | Чемпионат.com

Мутаф и Гейик перешли из «Эфеса» в «Бешикташ»

Турецкий клуб «Бешикташ» подписал контракты с атакующим защитником Джаном Максимом Мутафом и тяжёлым форвардом Саметом Гейиком, сообщает интернет-издание Eurohoops.

В сезоне-2016/17 оба баскетболиста выступали за другой турецкий клуб — «Эфес». В составе «Эфеса» 26-летний Мутаф набирал в среднем 1,6 очка при проведённых на паркете 6 минутах за матч. 24-летний Гейик набирал в среднем за игру 2,1 очка.
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