Брат известных сербских баскетболисток Дабович осужден на 6 лет за наркотики
Высший суд в Белграде приговорил брата сербских баскетболисток Аны и Милицы Дабович, выигравших бронзовые медали на Олимпийских играх — 2016, к шести годам тюрьмы за торговлю наркотиками.
Милана Дабовича задержали в прошлом году с 2,4 кг кокаина. В качестве смягчающего обстоятельства судьи указали на то, что он является отцом двоих детей и ранее не задерживался полицией.
Сестры активно поддерживали Милана в ходе процесса.
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