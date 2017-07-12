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https://sport.mail.ru/news/basketball/30363048/
12 июля 2017, 13:56 | Баскетбол | Газета.Ру

Брат известных сербских баскетболисток Дабович осужден на 6 лет за наркотики

Высший суд в Белграде приговорил брата сербских баскетболисток Аны и Милицы Дабович, выигравших бронзовые медали на Олимпийских играх — 2016, к шести годам тюрьмы за торговлю наркотиками.

Милана Дабовича задержали в прошлом году с 2,4 кг кокаина. В качестве смягчающего обстоятельства судьи указали на то, что он является отцом двоих детей и ранее не задерживался полицией.

Сестры активно поддерживали Милана в ходе процесса.
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