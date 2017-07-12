Брат известных сербских баскетболисток Дабович осужден на 6 лет за наркотики

Милана Дабовича задержали в прошлом году с 2,4 кг кокаина. В качестве смягчающего обстоятельства судьи указали на то, что он является отцом двоих детей и ранее не задерживался полицией.

Сестры активно поддерживали Милана в ходе процесса.