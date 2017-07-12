Центровой «Црвены Звезды» Кузмич продолжит карьеру в «Реале»
Бывший центровой белградской «Црвены Звезды» Огнен Кузмич продолжит карьеру в мадридском «Реале».
Об этом сообщает MozzartSports.
Контракт будет рассчитан на два года, игрок заработает $ 1,4 млн. Отмечается, что Кузмич должен заменить Отелло Хантера, интерес к которому проявляет московский ЦСКА.
В минувшем сезоне «большой» принял участие в 30 матчах Евролиги, набирая в среднем по 9,4 очка и совершая по 7,0 подбора за игру.
Помимо Кузмича «Црвену Звезду» покинули Чарльз Дженкинс, Марко Симонович и Лука Митрович.
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