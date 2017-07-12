Давиду Берлину — 92!
Сегодня отмечает 92-й день рождения патриарх отечественного баскетбола, многолетний руководитель женского подмосковного «Спартака» Давид Берлин.
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Сейчас Давид Яковлевич — генеральный директор родного клуба, а в общей сложности проработал в нем, вдумайтесь в эту цифру, 68 лет — в первую очередь как главный тренер!
Спартаковки побеждали в чемпионате СССР, семь раз выигрывали серебряные и три раза бронзовые медали союзных первенств, четырежды становились обладательницами Кубка Ронкетти, неоднократно были победительницами и призерами других крупнейших внутренних и международных соревнований. Сейчас они играют в элите отечественного женского баскетбола — российской
Но главное, Берлин привил созданному им в середине прошлого века «Спартаку» редкую для нашего спорта философию — стремиться показывать высокие результаты, делая ставку на собственных воспитанниц. Сейчас в рядах
— Турнир, кстати, раньше назывался «Кубок губернатора Московской области», — вспоминает Берлин. — Просто в
Несколько лет назад Берлин вошел в попечительский совет еще одной подмосковной баскетбольной команды — мужских «Химок».
— Давид Яковлевич Берлин — знаковая фигура не только для отечественного, но и для мирового баскетбола, — уверен генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов. — Его колоссальный опыт и обширные знания помогли воспитать не одно поколение профессиональных баскетболисток, многие из которых стали чемпионками мира, Европы и Олимпийских игр. Давид Яковлевич внес весомый вклад в развитие нашего замечательного вида спорта, и он
Берлин уже давно почетный гражданин Московской области, а в Ногинске ему даже установлен бюст. Только его живая легенда обходит стороной. «Зачем мне памятник? — любит говорить Давид Яковлевич. — Мне бы девочкам условия для тренировок создать. Это же гораздо важнее!».
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