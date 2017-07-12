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Сейчас Давид Яковлевич — генеральный директор родного клуба, а в общей сложности проработал в нем, вдумайтесь в эту цифру, 68 лет — в первую очередь как главный тренер!

Спартаковки побеждали в чемпионате СССР, семь раз выигрывали серебряные и три раза бронзовые медали союзных первенств, четырежды становились обладательницами Кубка Ронкетти, неоднократно были победительницами и призерами других крупнейших внутренних и международных соревнований. Сейчас они играют в элите отечественного женского баскетбола — российской премьер-лиге, — выступают в Кубке Европы.

Но главное, Берлин привил созданному им в середине прошлого века «Спартаку» редкую для нашего спорта философию — стремиться показывать высокие результаты, делая ставку на собственных воспитанниц. Сейчас в рядах красно-белых хватает молодых талантливых девушек, для которых клуб во всех смыслах — дом родной. Стабильность достигается благодаря эффективной работе детской школы. Ежегодно в Ногинске проводится и самый массовый в стране турнир по стритболу.

— Турнир, кстати, раньше назывался «Кубок губернатора Московской области», — вспоминает Берлин. — Просто в какой-то момент о нем забыли и перестали проводить. Ситуация изменилась, когда кресло губернатора занял Андрей Воробьев. Он проявил к Кубку большой интерес и сделал так, чтобы он вновь проводился. Благодаря ему и областному Министерству спорта мы возродили масштабные стритбольные соревнования. По всей области появилось около 500 баскетбольных стоек, раздали новые мячи. Идея-то отличная: затраты на обустройство площадки минимальные, а молодежь без дела не сидит, школьники и студенты все лето играют на открытом воздухе. Только в ходе возрождения турнира зачем-то поменяли название… Я умолял: «Не надо»! Не помогло, — смеется Давид Яковлевич.

Несколько лет назад Берлин вошел в попечительский совет еще одной подмосковной баскетбольной команды — мужских «Химок».

— Давид Яковлевич Берлин — знаковая фигура не только для отечественного, но и для мирового баскетбола, — уверен генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов. — Его колоссальный опыт и обширные знания помогли воспитать не одно поколение профессиональных баскетболисток, многие из которых стали чемпионками мира, Европы и Олимпийских игр. Давид Яковлевич внес весомый вклад в развитие нашего замечательного вида спорта, и он по-прежнему продолжает заниматься любимым делом. Без малого семьдесят лет он руководит ногинским «Спартаком», и такой преданности можно только позавидовать. Баскетбольный клуб «Химки», членом попечительского совета которого является Давид Яковлевич, от всей души поздравляет именинника с 92-м днем рождения. Желаем ему крепкого олимпийского здоровья, долголетия, успехов, счастья, покорения новых вершин и реализации новых идей.

Берлин уже давно почетный гражданин Московской области, а в Ногинске ему даже установлен бюст. Только его живая легенда обходит стороной. «Зачем мне памятник? — любит говорить Давид Яковлевич. — Мне бы девочкам условия для тренировок создать. Это же гораздо важнее!».