Как ЦСКА лишат чемпионства?

— Прекрасно понимаю, что данное решение будет поддержано большинством как руководителей клубов, так и просто любителей баскетбола, — отметил Ватутин. — Но общий «одобрямс» не мешает мне высказать свое мнение. Возврат к двухматчевой системе принимается исключительно с одной целью — создать условия для прерывания чемпионской серии ЦСКА. Идея скинуть армейцев с трона превратилась в абсолютную ценность для всех. Основной мотив пропагандистов «Финала четырех» — данный формат якобы поднимет интерес к чемпионату, привлечет спонсоров и зрителей и, что самое важное, создаст условия для смены чемпиона.

Мотив самой Лиги также понятен — новый чемпион позволит Лиге избавиться от упреков в якобы ангажированности в пользу ЦСКА. Но сменяемость чемпиона не приведет к росту популярности баскетбола, уровень чемпионата от этого не повысится. В европейском баскетболе есть страна, проводящая финал из одного матча, — это Израиль. Да, «Маккаби» время от времени там проигрывает, но остается гегемоном и единственным участником Евролиги. Прогрессирует ли чемпионат? Нет. Сборная страны? Остается аутсайдером. Волнует ли это болельщиков «Маккаби»? Нет, их по-прежнему огромное число — как и у ЦСКА.

ЛОТЕРЕЯ ВМЕСТО СИСТЕМНОЙ РАБОТЫ

— Вы говорите, интерес «якобы» поднимется. Разве это не так?

— «Финалы четырех» Единой лиги ВТБ лишь однажды собирали аншлаг — на старой пятитысячной арене в Каунасе в 2012 году. В Вильнюсе и Казани, несмотря на участие хозяев, не собиралось и трех четвертей зала. После перехода к сериям лишь 2014-й получился провальным, в остальные сезоны залы заполнялись минимум на 70 — 80 процентов, а в финалах посещаемость поднималась до 82 — 84 процентов, причем наша серия с «Химками» в этом году лишь немного не дотянула до аншлага — 89 процентов мест были заняты. Если говорить о телерейтингах — здесь я могу говорить только за ЦСКА — в четверке сильнейших они оказались на уровне, а порой и выше самых привлекательных матчей Евролиги, включая «Финал четырех». Сами посчитайте, какую аудиторию и сколько рекламных возможностей на ТВ потеряет лига в случае смены формата.

«Финал четырех» успешен только в заокеанском студенческом баскетболе, и о природе этого успеха можно написать книгу. В Евролиге постоянно приводят те же аргументы, говоря о повышении интриги и возможности создать «праздник-конфетку». Но и здесь постоянно ведутся разговоры о возврате серий, которые существовали при создании турнира. Безусловно, за ними будущее, прежде всего по коммерческим причинам. Сейчас Евролига идет по пути увеличения числа домашних матчей, теперь каждой команде гарантировано минимум 15 игр на своей арене. Это позволяет увеличить аудиторию и продажи. Мы же хотим вместо системной работы с каждым клубом по улучшению работы со зрителями провести одно мероприятие с элементами лотереи. Лотереи дают шанс при минимуме затрат сорвать куш, поэтому они так популярны.

— Повлечет ли смена формата Лиги ВТБ смену приоритетов в работе ЦСКА?

— Приоритет ЦСКА — это Евролига. Без сокращения числа матчей во внутреннем чемпионате или переформатирования участия в нем клубов Евролиги полноценный аналог НБА сделать не выйдет. Хотим зарабатывать — создаем закрытую европейскую лигу. Российский «Ф4» может стать первым шагом в сторону сокращения числа матчей внутреннего чемпионата, что позволит провести больше встреч в Евролиге, особенно после ее расширения. Если Лига ВТБ готова потерять 10 потенциальных игр полуфинала, пять — финала, уступить рекламное время, разменяв на четыре игры «Ф4» — нет проблем. Думаете, мы будем цепляться за серии? Нет. Игроки раньше в отпуск разъедутся, и клубу меньше хлопот. Если Лига считает, что таким образом можно поднять интерес к чемпионату — Бог в помощь. Мы имеем лицензию на участие в Евролиге на 10 лет, так что тут проблем нет.

В БАСКЕТБОЛ ИГРАЮТ НЕ ДЕНЬГИ, А ЛЮДИ

— Какие еще проблемы может повлечь введение «Финала четырех» Лиги ВТБ?

— Непредсказуемость отдельного матча может ударить не только по ЦСКА. Российские топ-клубы тоже будут тратить немалые силы и средства, чтобы пробиться в Евролигу, но могут лишиться всех шансов в один вечер, за считаные мгновения. Представьте, что российский клуб выиграл Еврокубок и прошел в финал Единой лиги ВТБ с ЦСКА в рамках четверки. Тогда «лотерейный» матч за третье место, который будет разыгрывать путевку в Евролигу, по интриге будет превосходить финал. Опять же — как отнесется к такому результату Евролига? Каким образом будет определяться чемпион России? По итогам регулярного чемпионата? Это потребует пересмотра позиций договора с РФБ.

— Получается, все против ЦСКА?

— Сейчас официальные лица Лиги высказываются осторожно, но и то говорят — большинство за квартет сильнейших. В Питере, упустившем шанс на Евролигу, газеты пишут прямо: «Ударим «Финалом четырех» по гегемону!» И добавляют: «Москве вообще нельзя давать «Финал четырех». Подскажу еще более успешный формат: можно определять чемпиона при помощи жребия. Давайте кидать монетку. Тогда гегемония ЦСКА точно нарушится. Вероятно, для кого-то проще выиграть два матча, а не работать системно. Глубокая скамейка хороша на дистанции, а в рамках двух матчей не дает выгоды. И голосовать «за» «Ф4» прежде всего будут те клубы, которые при нынешней системе вряд ли смогут выйти в полуфинал.

— Как иначе улучшить конкуренцию?

— Оглянитесь в недавнее прошлое. Успехи ЦСКА — в постоянном стремлении к успехам, а не только какой-то особой финансовой или баскетбольной силе. Помните московское «Динамо»? С не меньшим, чем у ЦСКА бюджетом, с Душаном Ивковичем и Дэвидом Блаттом во главе, с Нахбаром, Моней, Парго, Попадопулосом и многими другими. Помните упорные серии с «Химками», цвета которых защищали Дельфино, Гарбахоса и прочие? По деньгам те соперники нам не уступали. Помните сражение с «Локомотивом» в 2014-м? 0−2 после пары матчей в Москве. А ЦСКА победил в серии. Может не только в бюджете дело, а в чем-то ином? В баскетбол играют не деньги, а люди. Хотите вырастить в России свой «Олимпиакос»? Копия всегда хуже оригинала, создайте что-то свое. К тому же чемпионство в Греции разыгрывается в плей-офф. Равно как и в Испании, где «Валенсия» именно в серии сенсационно прервала девятилетнюю гегемонию «Реала» и «Барселоны», а в течение этих девяти лет никому в испанской лиге не приходило в голову ввести новый формат.

Конкуренцию может создать только системная работа клубов на длинной дистанции, Лигa ВТБ и РФБ должны поднимать уровень наших клубов до лучших европейских. Наши главные соперники по Лиге ВТБ уже сейчас тратят на некоторых игроков и тренеров не меньше ЦСКА. Главное для них — мотивировать команду и каждого работника клуба на то, чтобы сделать следующий шаг. Если оппоненты считают, что единственный способ справиться с нами, это отказаться от плей-офф, мы принимаем их капитуляцию в «серийной» борьбе с ЦСКА.

Дмитрий СОМОВ.

Игорь ОНОКОВ: «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ — ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Генеральный директор БК «Зенит» поддерживает идею возвращения к старому формату определения чемпиона, но не видит смысла спешить с переменами.

— Как вам идея определять победителя Единой лиги ВТБ в формате «Финала четырех»?

— Она точно имеет право на существование. Во-первых, эта практика себя уже зарекомендовала. В это время идет очень хорошая концентрация баскетбола. Не вода, а именно концентрат. Это здорово. Идем дальше. Что-то у четырех лучших команд могло получаться в сезоне, что-то не получалось. Но если они пробились в четверку лучших — перед ними открыты все возможности.

— Элемент случайности вас не смущает?

— В спорте вообще не бывает без случайностей помимо мастерства. И это тоже людям нравится. В футболе у нее гораздо больший процент, и людям это нравится. В баскетболе его тоже много. И я не считаю, что это плохо. И потом в «Финале четырех» больше будет зависеть от команды, ее грамотной подготовки, а не от игры отдельных баскетболистов. Это тоже здорово.

— Как насчет зрелищности?

— Это тоже плюс. Эта формула обкатана. Я с ней знаком еще с тех пор, как мы начали проводить Кубок Кондрашина-Белова. Это наша формула, которую потом и ЦСКА подхватил на Кубке Гомельского.

— Раз обкатана — можно со следующего сезона начинать?

— Здесь я боюсь так с ходу говорить. Все должно быть тщательно подготовлено. Существует же масса технологических вещей. Зал быть готов и так далек. Спешка может в этом смысле навредить. Так что возможно это прямо сейчас или нет должны сказать те, кто занимается технологией.

Сергей ЦИММЕРМАН.

Павел АСТАХОВ: «ФОРМАТ ПЛЕЙ-ОФФ БОЛЕЕ СПРАВЕДЛИВ»

Генеральный директор «Химок» заявил, что подмосковный клуб выступает против перехода Единой лиги ВТБ от плей-офф к «Финалу четырех».

— Сам по себе «Финал четырех» — праздник, продолжающийся несколько дней, — отметил Астахов. — Все мы видели, как его организует, например, Евролига. Это интересная история для европейского баскетбола. Более того, «Химки» однажды уже выигрывали «Финал четырех» именно в Единой лиге. Конечно, тогда мы были этим довольны.

Но мы, например, в нынешнем сезоне завоевали право участия в Евролиге, подбираем соответствующий состав, готовимся играть два регулярных чемпионата. Но в итоге получается, что мы весь сезон боремся на два фронта за высокие места, выход в плей-офф европейского турнира. А при этом в Единой лиге по факту вся ставка делается на одну полуфинальную игру.

Серия более справедлива. Если бы в нынешнем сезоне мы играли с «Зенитом» один матч, то, скорее всего, мы бы не попали в Евролигу. Для нас формат плей-офф предпочтительней. Когда можно совершить ошибку, но потом отыграться, как произошло в том полуфинале. Если в «Финале четырех» будет разыгрываться только титул чемпиона России и Единой лиги, вопросов нет. Но когда на кону стоит путевка в Евролигу — это большой риск.

Исходя из имеющейся у меня информации, большинство участников Единой лиги поддержат «Финал четырех». Это на руку тем командам, у которых, по сути, нет шансов выиграть серию до трех побед. А в одной игре может случиться что угодно: игроки заболеют или съедят что-то не то, лидеры получат травмы…

У нас нет постоянной лицензии Евролиги, как, например, у ЦСКА. Если бы она была, я бы относился к этому вопросу более сдержанно. А так сложилась ситуация, при которой у любой команды, попавшей в Евролигу — «Химки», УНИКС, «Локомотив-Кубань», и бюджет растет, и состав подбирается более сильный. И если на следующий год не удается повторить успех, то все идет по нисходящей. Вот эти «горки» никому не приятны.

Антон БАБОШИН.