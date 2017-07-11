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https://sport.mail.ru/news/basketball/30355341/
11 июля 2017, 20:42 | Баскетбол | Чемпионат.com

«Автодор» подписал контракт с Шелекето

Саратовский «Автодор» подписал соглашение с форвардом Максимом Шелекето.

В минувшем сезоне игрок защищал цвета «Сахалина», выведя свою команду в финал Кубка России. В 30 матчах чемпионата Суперлиги-1 и Кубка России форвард в среднем набирал 15,4 очка (40% трёхочковые), 6,7 подбора, 1,6 передачи, 1,3 перехвата и 0,5 блок-шота за 31:47 минуты, проведённых на площадке.

В прошлом 30-летний Шелекето также выступал за «Химки», «Локомотив-Кубань», УНИКС и ВЭФ.

«Получив предложение от “Автодора”, долго не раздумывал и практически сразу подписал контракт. Спустя год, проведённый в Суперлиге, очень рад возвращению в Единую лигу ВТБ. “Автодор” — отличный клуб, в котором у меня есть все шансы проявить себя. Уверен, мне удастся быстро вписаться в тот стиль игры, который проповедует саратовская команда, и приносить максимальную пользу», — приводит слова Шелекето официальный сайт «Автодора».
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