Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/30354571/
11 июля 2017, 18:58 | Баскетбол | Известия

Евгений Богачев: Я отпустил Лэнгфорда, как птицу высокого полета

Один из лучших баскетболистов Единой лиги ВТБ 33-летний Кит Лэнгфорд покинул УНИКС. Уход американского защитника «Известиям» прокомментировал президент УНИКСа Евгений Богачев.

Президент <span class=error>УНИКСа</span> рассказал о причинах ухода одного из лучших снайперов европейского баскетбола. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Кит принял это решение по семейным обстоятельствам, — рассказал Евгений Богачев. — У него маленький ребенок, жена, которые не хотели переезжать в Казань. Кит хочет быть ближе к дому. Я решил пойти ему на встречу. Конечно, я мог сказать «нет» и продлить его контракт, но он заслужил другого отношения. Он отыграл в УНИКСе три сезона и в каждом матче показывал высокий уровень, выкладывался на все 100%. Поэтому, я отпустил его, как птицу высокого полета. Мы поблагодарили его. Желаем ему успехов в семейной жизни и игровой карьере.

Лэнгфорд отыграл в казанском клубе три года, завоевав серебро Единой лиги-2015/16. В сезоне-2016/17 он получил награду самому результативному игроку сезона Евролиги. Он набирал 21,75 очка в среднем за матч. Данный результат является вторым с 2004 года, когда была учреждена данная награда. Лэнгфорд, завоевавший награду также в 2014 году, стал вторым игроком в истории Евролиги, получавшим этот приз более одного раза.

В ближайшее время Лэнгфорд подпишет контракт с китайским «Шэньчжэнем», информирует Eurohoops. Ожидается, что американец заключит 2-летний контракт на сумму 5 миллионов долларов. Лэнгфорд станет второй за июль звездой Евролиги, которая переходит в китайский чемпионат. Ранее в китайскую CBA перебрался экс-центровой «Панатинаикоса» Яннис Бурусис.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

Еще 7 новостей  Все новости

Денис Лебедев: «Фланаган меня ничем не удивил»

Женская сборная России по баскетболу «три на три» стала непобедимой

Данис Зарипов вернулся на хоккейную родину

Денис Лебедев: «Фланаган меня ничем не удивил»

Женская сборная России по баскетболу «три на три» стала непобедимой