Лэнгфорд продолжит карьеру в Китае
Атакующий защитник Кит Лэнгфорд подпишет контракт с китайским баскетбольным клубом «Шэньчжэнь Леопардс».
Напомним, ранее стало известно, что Лэнгфорд расторг соглашение с УНИКСом, за который он выступал с 2014 года.
По информации Eurohoops, 33-летний баскетболист подпишет с «Шэньчжэнем» однолетний контракт на $ 2,2 млн.
Кит стал самым результативным игроком Евролиги в минувшем сезоне. Он набирал по 21,8 очка, отдавал по 3,7 передачи, собирал по 3,4 подбора, а также совершал по 0,8 перехвата в среднем за игру.
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