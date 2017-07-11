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https://sport.mail.ru/news/basketball/30350471/
11 июля 2017, 13:52 | Баскетбол | Чемпионат.com

Лэнгфорд продолжит карьеру в Китае

Атакующий защитник Кит Лэнгфорд подпишет контракт с китайским баскетбольным клубом «Шэньчжэнь Леопардс».

Напомним, ранее стало известно, что Лэнгфорд расторг соглашение с УНИКСом, за который он выступал с 2014 года.

По информации Eurohoops, 33-летний баскетболист подпишет с «Шэньчжэнем» однолетний контракт на $ 2,2 млн.

Кит стал самым результативным игроком Евролиги в минувшем сезоне. Он набирал по 21,8 очка, отдавал по 3,7 передачи, собирал по 3,4 подбора, а также совершал по 0,8 перехвата в среднем за игру.
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