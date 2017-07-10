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10 июля 2017, 11:37 | Баскетбол | Р-Спорт

СМИ: «Барселона» предложила экс-игроку НБА Ларкину двухлетний контракт на €5,5 млн

МОСКВА, 10 июл — Р-Спорт. Американский разыгрывающий Шейн Ларкин может перейти в испанскую «Барселону», сообщает eurohoops.net.

По информации портала, «Барселона» предложила 24-летнему баскетболисту двухлетний контракт на сумму 5,5 миллиона долларов. Теперь у испанской «Басконии», за которую Ларкин выступал в прошлом сезоне, есть пять дней, чтобы повторить предложение «сине-гранатовых». В противном случае защитник продолжит карьеру в каталонском клубе.

Ларкин в прошлом сезоне провел за «Басконию» 33 матча в Евролиге, набирая в среднем по 13,1 очка и делая по 5,7 передачи, 2,7 подбора и 1,3 перехвата. Ранее баскетболист выступал в НБА за «Даллас Маверикс», «Нью-Йорк Никс» и «Бруклин Нетс».
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