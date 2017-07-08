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https://sport.mail.ru/news/basketball/30324631/
8 июля 2017, 15:41 | Баскетбол | Чемпионат.com

Мелли подписал трёхлетний контракт с «Фенербахче»

Форвард Николо Мелли подписал трёхлетний контракт с турецким «Фенербахче».

Об этом сообщается на сайте Евролиги.

Итальянец перешёл в стамбульский клуб из немецкого «Бамберга», за который он выступал последние два сезона.

В минувшем сезоне Мелли был включен во вторую символическую пятёрку Евролиги-2016/17. Он принял участие в 30 матчах, набирая по 11,5 очка и совершал по 7,4 подбора за 29,1 минуты на паркете.
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