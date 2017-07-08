Мелли подписал трёхлетний контракт с «Фенербахче»

Об этом сообщается на сайте Евролиги.



Итальянец перешёл в стамбульский клуб из немецкого «Бамберга», за который он выступал последние два сезона.



В минувшем сезоне Мелли был включен во вторую символическую пятёрку Евролиги-2016/17. Он принял участие в 30 матчах, набирая по 11,5 очка и совершал по 7,4 подбора за 29,1 минуты на паркете.