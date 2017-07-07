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https://sport.mail.ru/news/basketball/30321101/
7 июля 2017, 23:37 | Баскетбол | Чемпионат.com

«Зенит» попдисал контракт с Лапровиттолой

Официальный сайт БК «Зенит» сообщает, что аргентинский разыгрывающий Николас Лапровиттола стал новым игроком команды. Контракт с баскетболистом подписан по схеме 1+1. К «Зениту» он присоединится во время первых тренировочных сборов.

Минувший сезон Лапровиттола начинал в составе «Сан-Антонио Спёрс». В регулярном чемпионате он успел провести 18 поединков, набирая в них в среднем 3,3 очка и совершая 1,6 передачи.

После этого аргентинец вернулся в Европу, завершив сезон в составе испанской «Басконии».
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