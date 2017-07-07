Без него точно будет скучнее. Теодосич покинул ЦСКА
ЦСКА официально объявил, что Милош Теодосич покидает команду. В ближайшее время сербский разыгрывающий должен заключить контракт в НБА.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По себе знаю: когда уезжаешь из дома, где прожил много лет, особенно трогательным получается прощание с соседями.
Они ведь не родственники, с которыми вы в любом случае будете и дальше постоянно
Эх, как же я теперь буду без тебя, любимый мой дядя Коля?
ИЗ ЛЕГИОНЕРОВ ДОЛЬШЕ В ЦСКА ИГРАЛ ТОЛЬКО ПАПАЛУКАС
Милош Теодосич пришел в ЦСКА в 2011 году и выступал за армейцев шесть лет. Для иностранца это очень много. Второе место в истории клуба, вровень с Матьяжем Смодишем и Траджаном Лэнгдоном. Больше только у другого, греческого Тео — Папалукаса. Да и то на один год, благодаря короткому «предпенсионному» возвращению в сезоне-2012/13, когда Папалукас уже ни с какого боку на лидерство не претендовал, а просто подменял того же Теодосича.
За эти шесть лет игра Теодосича вызывала у нас самые полярные эмоции. Не восхищаться его голевыми пасами и сверхсложными дальними бросками было нельзя. Как нельзя было и не бранить его на чем свет стоит — за регулярные провалы, серии потерь, шальную психику, которыми серб вдобавок грешил в самых важных матчах. Успешность ЦСКА, как известно, зависит от «Финалов четырех» Евролиги. А там Милош из года в год терялся под напором защиты соперников и играл не столько за свою команду, сколько против нее.
Ничего удивительного в этом, кстати, не было. При всей технической супероснащенности Теодосича, во всем остальном он общепринятым стандартам заведомо уступает: атлетизм — никакой, резкость — так себе, прыгучесть — смешная. Можно сказать, что этот парень играет только кистями рук и головой — ну, в смысле, мозгами. И эти мозги притом должны быть в тонусе, а не расшатаны очередным «приступом истерики». Времена, когда «неатлеты» могли добиваться в баскетболе серьезных успехов,
ПОБЕЖДАТЬ ОН НАУЧИЛСЯ ИМЕННО У НАС
Не в «Финалах четырех»? Что ж, так и правда было, но в прошлом году мы увидели: Милош
Именно Тео привел ЦСКА к «+20» в середине берлинского финала-2016. И хотя потом дело дошло до овертайма, в его успешном для москвичей завершении заключалась высшая справедливость. Такой Милош Теодосич должен был стать чемпионом Евролиги — и он им стал. Впервые в карьере, уже принесшей ему до этого массу индивидуальных титулов — вплоть до звания лучшего баскетболиста Европы-2010 по опросу ФИБА, где 23-летний серб опередил кучу звезд НБА, включая находившегося в расцвете сил Дирка Новицки.
Побед никаким опросами и деньгами не заменишь — теперь и Теодосич знает это наверняка. Совсем недавно, в своем последнем, как теперь выяснилось, армейском «Финале четырех», он опять был не «прежним психом», а «берлинским лидером»: играя с травмой, набрал 23 очка. Да, решающий мяч за шесть секунд до сирены Милош промазал, породив тем самым новую волну проклятий в свой адрес. Это был его типичный бросок:
Если бы он забил, никто бы не удивился. Когда он не забил — тоже никто не удивился. Таков Теодосич. Его игра может восхищать, может бесить, но не может оставлять равнодушным. Эх, как же мы теперь без тебя, дядя Милош?..
НОВЫЙ КЛУБ — «КЛИППЕРС», ЗАМЕНА В ЦСКА — РОДРИГЕС?
О том, что весьма скептически отношусь к заокеанским перспективам Теодосича, я уже писал. С такой ущербной «физикой» (плюс шлейф старых травм, как у любого 30-летнего) — да в такой мясорубке… Хотя буду очень рад ошибиться — и, думаю, не я один.
За последние недели Милоша сватали чуть ли не в половину команд НБА: «Чикаго», «Юта», «Миннесота», «Сакраменто», «Бруклин»… Сейчас он вроде бы договорился о двухлетнем контракте на 12,3 миллиона долларов с «Лос-Анджелес Клипперс», только что обменявшим в «Хьюстон» своего
А что же в ЦСКА? Вчера появилась неофициальная информация, что армейцы ведут переговоры с плеймейкером Серхио Родригесом, много поигравшим по обе стороны Атлантики. Как и Теодосич, Родригес — признанный мастер, и имеет в своем послужном списке титул MVP Евролиги. В минувшем сезоне он был основным первым «номером» одной из слабейших команд НБА — «Филадельфии-76». Вообще, карьера этого бородатого 31-летнего испанца весьма необычна. Там тоже была эволюция, но не такая, как у Тео, а
Пока же — вспомним еще раз те шесть лет, что мы провели на одном клочке баскетбольной планеты с Милошем Теодосичем.
Лев Тигай
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