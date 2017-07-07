Томас Нику вошел в тренерский штаб баскетбольного клуба УНИКС
МОСКВА, 7 июл —
Р-Спорт. Томас Нику вошел в тренерский штаб баскетбольного клуба УНИКС, сообщается на официальном сайте казанской команды.
УНИКС в понедельник объявил о подписании контракта с Дмитрисом Прифтисом по схеме «1+1». Сообщается, что контракт с Нику, который занял пост второго тренера, рассчитан на один год. Ранее специалист работал помощником Прифтиса в греческом «Арисе».
В прошлом сезоне казанский клуб занял 15-е место в регулярном чемпионате Евролиги. В сезоне-2017/18 УНИКС выступит в Кубке Европы.
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