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https://sport.mail.ru/news/basketball/30317163/
7 июля 2017, 15:52 | Баскетбол | Чемпионат.com

«Барселона» готова предложить Шейну Ларкину двухлетний контракт на € 5 млн

«Барселона» желает заполучить разыгрывающего Шейна Ларкина и готова предложить ему двухлетний контракт на сумму € 5 млн, сообщает испанское издание AS.

На данный момент американский разыгрывающий пребывает в статусе ограниченно свободного агента, и если он согласится принять предложение «Барселоны», то у «Басконии», за которую он выступал в минувшем сезоне, будет пять дней, чтобы повторить предложение каталонского клуба.

В сезоне-2016/17 показатели Ларкина в Евролиге в среднем за матч составляли 13,1 очка, 2,7 подбора и 5,7 передачи.
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