Источник: Швед может разорвать контракт с «Химками» ради НБА
Лидер «Химок» Алексей Швед может вернуться в НБА уже в это межсезонье. Об этом в своем Твиттере сообщил авторитетный инсайдер Дэвид Пик.
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Видимо, что-то случилось...
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28-летний россиянин перешел в подмосковный клуб в 2015 году и подписал контракт на три сезона. Но в него включена опция о досрочном расторжении, если защитник получит предложение
Ранее генеральный директор «Химок» Павел Астахов говорил, что Швед должен принять решение о своем будущем до 25 июля. Напомним, что, по неофициальной информации, баскетболист зарабатывает в подмосковном клубе 3 миллиона евро в год.
Россиянин уже выступал в НБА на протяжении трех лет за «Миннесоту», «Хьюстон», «Филадельфию» и «Нью-Йорк». В минувшем сезоне Швед был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ. «Химки» уступили в финале
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