Источник: Швед может разорвать контракт с «Химками» ради НБА

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28-летний россиянин перешел в подмосковный клуб в 2015 году и подписал контракт на три сезона. Но в него включена опция о досрочном расторжении, если защитник получит предложение из-за океана.

Ранее генеральный директор «Химок» Павел Астахов говорил, что Швед должен принять решение о своем будущем до 25 июля. Напомним, что, по неофициальной информации, баскетболист зарабатывает в подмосковном клубе 3 миллиона евро в год.

Россиянин уже выступал в НБА на протяжении трех лет за «Миннесоту», «Хьюстон», «Филадельфию» и «Нью-Йорк». В минувшем сезоне Швед был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ. «Химки» уступили в финале плей-офф ЦСКА (0−3).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">VTB League MVP Alexey Shved might void his final season with Khimki Moscow to bolt back to NBA, according to source.</p>— David Pick (@IAmDPick) <a href="https://twitter.com/IAmDPick/status/883040700488704000">6 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>