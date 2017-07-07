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7 июля 2017, 1:00 | Баскетбол | Спорт-Экспресс

Источник: Швед может разорвать контракт с «Химками» ради НБА

Лидер «Химок» Алексей Швед может вернуться в НБА уже в это межсезонье. Об этом в своем Твиттере сообщил авторитетный инсайдер Дэвид Пик.

Лидер Химок Алексей Швед может вернуться в <span class=error>НБА</span> уже в это межсезонье. Увеличить
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28-летний россиянин перешел в подмосковный клуб в 2015 году и подписал контракт на три сезона. Но в него включена опция о досрочном расторжении, если защитник получит предложение из-за океана.

Ранее генеральный директор «Химок» Павел Астахов говорил, что Швед должен принять решение о своем будущем до 25 июля. Напомним, что, по неофициальной информации, баскетболист зарабатывает в подмосковном клубе 3 миллиона евро в год.

Россиянин уже выступал в НБА на протяжении трех лет за «Миннесоту», «Хьюстон», «Филадельфию» и «Нью-Йорк». В минувшем сезоне Швед был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ. «Химки» уступили в финале плей-офф ЦСКА (0−3).
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