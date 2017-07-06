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https://sport.mail.ru/news/basketball/30302705/
6 июля 2017, 13:40 | Баскетбол | Чемпионат.com

Аарон Джексон подписал двухлетний контракт на $ 4,6 млн с «Пекином»

Разыгрывающий Аарон Джексон подписал двухлетний контракт на общую сумму $ 4,6 млн с китайским клубом «Пекин», сообщает 247 basketball.

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Он призван заменить завершающего карьеру Стефона Марбери.

31-летний Джексон после окончания минувшего сезона покинул ЦСКА, за который выступал в течение последних пяти лет. Он получал предложения от «Анадолу Эфес», «Олимпиакоса» и «Барселоны», но отклонил их.

В прошлом сезоне защитник в составе «армейцев» набирал по 7,6 очка и отдавал по 3,6 передачи за 21 минуту в среднем за игру в Евролиге и записывал в актив по 8,2 очка и 4 передачи за 20 минут в Единой лиге ВТБ.
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