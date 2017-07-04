Карасёв признан лучшим игроком «Зенита» по версии болельщиков
Болельщики «Зенита» признали Сергея Карасёва лучшим игроком команды по итогам сезона-2016/2017, сообщает официальный сайт клуба из
Санкт-Петербурга.
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Голосование проходило в сообществе «Зенита» «ВКонтакте», в котором Сергей набрал наибольшее количество голосов — 38,7%. Второе место занял Стефан Маркович (30%), третье — Янис Тимма (16,9%).
В Единой лиге ВТБ форвард провёл 27 игр, набирая в среднем 16 очков, совершая 2,9 подбора и отдавая 3,1 передачи. В Еврокубке показатели Карасёва в 11 матчах составляли в среднем 12,8 очка, 2,8 подбора и 4,5 передачи.
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