Джейкоб Пуллен покинул «Химки» в связи с истечением срока контракта
МОСКВА, 4 июл —
Р-Спорт. Баскетболист Джейкоб Пуллен покинул подмосковные «Химки» в связи с истечением срока контракта, сообщается на официальном сайте клуба.
«Выражаем игроку благодарность за совместную работу, желаем крепкого здоровья и успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.
Игрок, имеющий американское и грузинское гражданство, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ провел за «Химки» 23 матча, в которых в среднем набирал 8,9 очка, делал 1,2 подбора и 1,6 передачи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter