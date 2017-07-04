Джейкоб Пуллен покинул «Химки» в связи с истечением срока контракта

«Выражаем игроку благодарность за совместную работу, желаем крепкого здоровья и успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.

Игрок, имеющий американское и грузинское гражданство, в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ провел за «Химки» 23 матча, в которых в среднем набирал 8,9 очка, делал 1,2 подбора и 1,6 передачи.