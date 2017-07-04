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4 июля 2017, 18:34 | Баскетбол | Чемпионат.com

Швед определится с будущим до 25 июля

Разыгрывающий защитник «Химок» Алексей Швед определится с будущим до 25 июля. Об этом сообщил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

Разыгрывающий защитник Химок Алексей Швед определится с будущим до 25 июля. Увеличить
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«В контракте Алексея с нашим клубом есть опция, которая позволяет ему досрочно расторгнуть соглашение и уехать в НБА при условии выплаты существенной компенсации. Однако опция эта действует только до 25 июля. Если в течение ближайших трёх недель Швед не активирует её, то автоматически останется игроком «Химок».

Во время нашего последнего разговора Алексей сказал, что мечтает вывести «Химки» как минимум в плей-офф Евролиги, — приводит слова Астахова «Подмосковье сегодня».

В минувшем сезоне Еврокубка Алексей Швед принял участие в 14 матчах, набирая в них в среднем по 22 очка, совершая по 4 подбора и раздавая по 5,2 передачи. В Единой лиге ВТБ в активе игрока 31 поединок, где он собирал коллекцию из 23 очков, 3,3 подбора и 5,2 передачи в среднем.
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