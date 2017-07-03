Новым главным тренером УНИКСа будет иностранец

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В ближайшее время казанский УНИКС определится с кандидатурой главного тренера. По информации «Известий», 5—6 июля казанский клуб объявит имя преемника Евгения Пашутина. Главным претендентом на вакантное место является 56-летний испанский специалист Педро Мартинес. Также руководство УНИКСа рассматривает кандидатуры 50-летнего латвийца Айнарса Багатскиса и еще двух иностранных тренеров.

— УНИКС действительно активно ведет переговоры с Педро Мартинесом, — рассказал источник в казанском клубе. — Если стороны смогут договориться по финансовому вопросу, то тренер заключит двухлетний контракт с клубом. Однако есть опасения, что УНИКС не потянет запросы испанца. На этот случай прорабатываются варианты с Айнарсом Багатскисом и еще двумя специалистами, имена которых не на слуху и которые никогда не работали в России.

Президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что пока не может раскрывать детали переговоров.

— Думаю, что на этой неделе мы объявим имя нового главного тренера, — отметил Евгений Богачев. — Нам уже давно пора приступить к формированию команды на новый сезон, поэтому совсем скоро мы определимся с тренером и начнем набирать новичков. По поводу назначения Мартинеса пока ничего не могу сказать.

В прошедшем сезоне Педро Мартинес был признан лучшим тренером Еврокубка. Под руководством специалиста «Валенсия» добилась лучшего результата (18 побед, пять поражений), в пятый раз в своей истории вышла в финал розыгрыша, где уступила «Уникахе» (1:2).

Спустя месяц Мартинес привел клуб к первой победе в чемпионате Испании. В финале «Валенсия» сенсационно переиграла мадридский «Реал» (3:1) и завоевала путевку в Евролигу. Боссы «Летучих мышей» пытались продлить контракт с Педро Мартинесом, однако не смогли договориться. Испанец хотел заключить трехлетнее соглашение с двукратным увеличением заработной платы. После ухода из «Валенсии» Педро Мартинес вел переговоры с «Барселоной», однако каталонцы сделали выбор в пользу экс-тренера «Басконии» Сито Алонсо.

Для Айнарса Багатскиса сезон-2016/17 был одним из самых интересных в карьере. В июне 2016 года он принял предложение Дэвида Блатта и вошел в тренерский штаб турецкой «Дарушафаки», однако уже в декабре Багатскису поступило приглашение возглавить клуб — участник Евролиги «Маккаби Тель-Авив». Но на посту тренера он продержался всего пять месяцев. Лишь 14-е место в регулярном сезоне Евролиги и четвертое место в чемпионате Израиля заставили руководство «Маккаби» во второй раз за сезон уволить главного тренера.

С 2010 года Айнарс Багатскис является главным тренером сборной Латвии (лучший результат — 8-е место на Евробаскете-2015). Российским любителям баскетбола тренер известен по работе в «Нижнем Новгороде». Под его руководством нижегородская команда в сезоне-2014/15 впервые в истории вышла в топ-16 Евролиги, а также стала полуфиналистом Единой лиги ВТБ.

Прежде УНИКС уже тренировали иностранные тренеры. В разное время пост главного тренера в клубе занимали: босниец Драган Вишневац, серб Ацо Петрович, литовцы Антанас Сирейка, Вальдемарас Хомичюс, итальянец Андреа Тринкьери и грек Артурас Педулакис. Правда, серьезных успехов с казанским клубом ни один иностранец так и не достиг.

В прошедшем сезоне УНИКС занял 15-е место в регулярном сезоне Евролиги и дошел до четвертьфинала лиги ВТБ.