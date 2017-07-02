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2 июля 2017, 16:00 | Баскетбол | Чемпионат.com

«Олимпиакос» подписал контракт с Тилли

Пирейский «Олимпиакос» усилился французским форвардом Кимом Тилли, сообщает Sportando.

Соглашение между сторонами рассчитано на два года. Баскетболист перебрался в греческий клуб из «Басконии», за которую выступал с 2014 года.

В минувшем розыгрыше Евролиги Тилли провёл 32 поединка, набирая в них по 8,2 очка, собирая по 3,8 подбора и раздавая по 1,1 передачи. Всего же в Евролиге на счету французского игрока 85 поединков, в которых он набирал в среднем по 7,1 очка, совершал по 4,3 подбора и раздавал по 1 передаче.
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