Моня заключил новое соглашение с «Химками»

Баскетболист выступает за подмосковный клуб с 2010 года и является действующим капитаном команды.

В минувшем сезоне в Единой лиге ВТБ Моня сыграл в 32 матчах, набирая в них в среднем по 7 очков, совершая по 3,4 подбора и раздавая по 1 передаче.

В Еврокубке в активе форварда 15 игр, в которых он набирал по 8 очков, собирал по 3,5 подбора и раздавал по 1,1 передачи.