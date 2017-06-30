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https://sport.mail.ru/news/basketball/30247017/
30 июня 2017, 21:57 | Баскетбол | Чемпионат.com

Моня заключил новое соглашение с «Химками»

Форвард БК «Химки» Сергей Моня подписал новый контракт со своим клубом, соглашение рассчитано на один год с опцией продления ещё на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт «Химок».

Баскетболист выступает за подмосковный клуб с 2010 года и является действующим капитаном команды.

В минувшем сезоне в Единой лиге ВТБ Моня сыграл в 32 матчах, набирая в них в среднем по 7 очков, совершая по 3,4 подбора и раздавая по 1 передаче.

В Еврокубке в активе форварда 15 игр, в которых он набирал по 8 очков, собирал по 3,5 подбора и раздавал по 1,1 передачи.
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