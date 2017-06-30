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30 июня 2017, 20:57 | Баскетбол | Р-Спорт

Защитник Вячеслав Зайцев продлил контракт с «Химками»

МОСКВА, 30 июн — Р-Спорт. Защитник Вячеслав Зайцев подписал новое соглашение с «Химками», сообщается на официальном сайте подмосковного баскетбольного клуба.

Защитник Вячеслав Зайцев подписал новое соглашение с Химками сообщается на официальном сайте подмосковного баскетбольного клуба. Увеличить
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Новый контракт 27-летнего баскетболиста рассчитан на два сезона.

Зайцев в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ в среднем за матч набирал 6,7 очка, делал 2,9 подбора и 2,3 передачи. До «Химок» он также защищал цвета красноярского «Енисея» и волгоградского «Красного Октября».
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