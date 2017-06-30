Защитник Вячеслав Зайцев продлил контракт с «Химками»
МОСКВА, 30 июн —
Р-Спорт. Защитник Вячеслав Зайцев подписал новое соглашение с «Химками», сообщается на официальном сайте подмосковного баскетбольного клуба.
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Новый контракт 27-летнего баскетболиста рассчитан на два сезона.
Зайцев в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ в среднем за матч набирал 6,7 очка, делал 2,9 подбора и 2,3 передачи. До «Химок» он также защищал цвета красноярского «Енисея» и волгоградского «Красного Октября».
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