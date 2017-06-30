«Автодор» подписал контракт с разыгрывающим защитником Драмиром Зибировым

Контракт с 30-летним игроком рассчитан на один год с возможностью продления еще на один. Новичок будет играть под 13-м номером.

«Мы будем просить его быть положительным примером для молодых игроков и образцом, к которому необходимо стремиться, чтобы достичь будущего в Лиге ВТБ. Зибиров добавит нам интенсивности и давления на мяч в защите, помимо, разумеется, самой организации игры», — сказал главный тренер «Автодора» Андреа Маццон.

В прошлом сезоне Зибиров выступал за «Сахалин» (Южно-Сахалинск), с которым дошел до финала Кубка России. В 30 матчах суперлиги 1 он в среднем набирал 12,5 очка, делал 3,8 передачи, 2,6 подбора, а также занял второе место в лиге по перехватам (2,1 за игру).