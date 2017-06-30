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30 июня 2017, 18:57 | Баскетбол | Чемпионат.com

Теодосич близок к переходу в «Чикаго»

Сербский разыгрывающий ЦСКА Милош Теодосич близок к подписанию контракта с «Чикаго Буллз». Об этом на своей странице в «Твиттере» сообщает инсайдер Тони Джонс.

Сербский разыгрывающий ЦСКА <span class=error>Милош</span> <span class=error>Теодосич</span> близок к подписанию контракта с Чикаго <span class=error>Буллз</span>. Увеличить
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Несколько дней назад игрок подтвердил, что с большой долей вероятности покинет ЦСКА и попробует свои силы в НБА. Кроме «Чикаго» серьёзный интерес в услугах Теодосича проявляет «Юта Джаз», «Бруклин Нетс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Сакраменто Кингз».

В минувшем сезоне Евролиги серб принял участие в 29 матчах, набирая в них в среднем по 16,1 очка, раздавая по 6,8 передачи и собирая по 2,1 подбора.
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