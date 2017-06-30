Главный тренер женской сборной России Васин освобожден от занимаемой должности

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Решение было принято по обоюдному согласию сторон на заседании исполкома РФБ, которое состоялось в пятницу. Ранее в июне женская сборная России не смогла пробиться в четвертьфинал Евробаскета, уступив в квалификационном матче сборной Греции (58:62).

«РФБ хочет поблагодарить Александра Васина за проделанную работу. Никаких вопросов по его вкладу и самоотдаче нет. Но на оценку работы тренера не может не влиять результат команды, а результат, увы, получился неудовлетворительным. В связи с этим мы решили удовлетворить просьбу Александра Александровича об отставке», — заявил президент РФБ Андрей Кириленко.