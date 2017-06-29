18-летний форвард Лопатин подписал пятилетний контракт с ЦСКА

Прошедший сезон Лопатин провёл в Единой молодёжной лиге ВТБ, где набирал в среднем по 9,9 очка, 4,9 подбора, 2,0 передачи, 1,9 перехвата и 0,7 блок-шота за 22,7 минуты на площадке.

«За Андреем я внимательно наблюдаю с его 10-летнего возраста и видел его на всех этапах развития и становления. Могу отметить, что он заметно возмужал в последние полгода, и следующие два года станут для Лопатина важнейшим переходным периодом, в ходе которого он должен стать полновесной единицей, хорошим взрослым игроком. У меня нет никаких вопросов по работоспособности Андрея, он должен набраться сил и мастерства, всё в его руках», — приводит слова главного тренера ЦСКА-2 Андрея Мальцева сайт «армейцев».