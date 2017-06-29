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https://sport.mail.ru/news/basketball/30229324/
29 июня 2017, 14:01 | Баскетбол | Чемпионат.com

«Милан» объявил о назначении Пьяниджани на пост главного тренера

Баскетбольный клуб «Милан» на официальном сайте объявил о назначении Симоне Пьяниджани на должность главного тренера клуба.

Контракт с 48-летним специалистом рассчитан на три года.

Предыдущим местом работы итальянского тренера был иерусалимский «Хапоэль», который он возглавил летом 2016 года, заключив двухлетнее соглашение.

С 2009 по 2015 год Пьяниджани работал в сборной Италии. Кроме того, Симоне тренировал «Сиену», которую шесть раз подряд приводил к чемпионскому титулу Серии А. В 2007 году Пьяниджани был признан тренером года в Италии.
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