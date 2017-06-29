«Милан» объявил о назначении Пьяниджани на пост главного тренера

Контракт с 48-летним специалистом рассчитан на три года.



Предыдущим местом работы итальянского тренера был иерусалимский «Хапоэль», который он возглавил летом 2016 года, заключив двухлетнее соглашение.



С 2009 по 2015 год Пьяниджани работал в сборной Италии. Кроме того, Симоне тренировал «Сиену», которую шесть раз подряд приводил к чемпионскому титулу Серии А. В 2007 году Пьяниджани был признан тренером года в Италии.