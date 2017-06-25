Владимир Гомельский: Теодосичу интересно попробовать свои силы в НБА
Обозреватель «Советского спорта» Владимир Гомельский в своей конференции высказался о возможном отъезде защитника ЦСКА Милоша Теодосича в НБА.
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— Милош — гений. У него своя самооценка, свои планы на продолжение карьеры. Ему, скорее всего, интересно попробовать свои силы в лучшей лиге мира. Если он подпишет контракт с
Ранее стало известно, что «Майами», «Бруклин» и «Сакраменто» проявляют интерес к 30-летнему сербу.
Теодосич защищает цвета армейцев с 2011 года.
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