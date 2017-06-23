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https://sport.mail.ru/news/basketball/30174333/
23 июня 2017, 21:03 | Баскетбол | Чемпионат.com

Швед признан лучшим игроком «Химок» в сезоне по версии болельщиков

Болельщики «Химок» признали защитника Алексея Шведа лучшим игроком команды по итогам сезона-2016/17, сообщает пресс-служба подмосковного коллектива.

Болельщики Химок признали защитника Алексея Шведа лучшим игроком команды по итогам сезона-2016/17 сообщает <nobr>пресс-служба</nobr> подмосковного коллектива. Увеличить
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Голосование проводилось на страницах клуба в социальных сетях «ВКонтакте» и «Твиттер». Швед (средние показатели — 22,8 очка, 5,2 передачи и 3,5 подбора) единогласно занял первое место, набрав 57% голосов.

Вторым стал Вячеслав Зайцев (6 очков и 2,8 подбора), за него проголосовали 19% болельщиков. Третьим стал Эрл Роулэнд (11,4 очка и 3,8 передачи) — 5,5%.
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