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https://sport.mail.ru/news/basketball/30174256/
23 июня 2017, 20:42 | Баскетбол | Р-Спорт

БК «Химки» подписал контракт с сербским защитником Стефаном Марковичем

МОСКВА, 23 июн — Р-Спорт. Подмосковные «Химки» подписали контракт с сербским защитником Стефаном Марковичем, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе баскетбольного клуба.

Подмосковные Химки подписали контракт с сербским защитником <span class=error>Стефаном</span> Марковичем сообщили агентству Р-Спорт в <nobr>пресс-службе</nobr> баскетбольного клуба. Увеличить
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Соглашение рассчитано на два года. В прошлом сезоне Маркович, серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио в составе своей национальной сборной, выступал за петербургский «Зенит». Он провел 30 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал по 10,3 очка, делал по 4,5 подбора и 7,6 передачи за игру.

«Химки» в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате России, «Зенит» выиграл бронзовые медали.
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