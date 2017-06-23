БК «Химки» подписал контракт с сербским защитником Стефаном Марковичем
МОСКВА, 23 июн —
Р-Спорт. Подмосковные «Химки» подписали контракт с сербским защитником Стефаном Марковичем, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе баскетбольного клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соглашение рассчитано на два года. В прошлом сезоне Маркович, серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио в составе своей национальной сборной, выступал за петербургский «Зенит». Он провел 30 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал по 10,3 очка, делал по 4,5 подбора и 7,6 передачи за игру.
«Химки» в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате России, «Зенит» выиграл бронзовые медали.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter