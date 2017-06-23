БК «Химки» подписал контракт с сербским защитником Стефаном Марковичем

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Соглашение рассчитано на два года. В прошлом сезоне Маркович, серебряный призер Олимпийских игр-2016 в Рио в составе своей национальной сборной, выступал за петербургский «Зенит». Он провел 30 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал по 10,3 очка, делал по 4,5 подбора и 7,6 передачи за игру.

«Химки» в прошлом сезоне заняли второе место в чемпионате России, «Зенит» выиграл бронзовые медали.