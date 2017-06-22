Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball/30161121/
22 июня 2017, 19:32 | Баскетбол | Р-Спорт

Капитан «Енисея» Василий Заворуев подписал новый контракт с клубом

МОСКВА, 22 июн — Р-Спорт. Капитан «Енисея» в сезоне-2016/17 Василий Заворуев подписал новое соглашение с баскетбольным клубом, сообщается на официальном сайте красноярцев.

Заворуев в минувшем сезоне принял участие в 25 матчах «Енисея» в Единой лиге ВТБ и 13 встречах Кубка FIBA. В среднем он проводил на площадке 27 минут, набирая за матч по 8 очков и делая по 4 передачи и 3 подбора.

Ранее 30-летний баскетболист выступал за московский ЦСКА, «Киев», греческий «АЕЛ», «Спартак» из Санкт-Петербурга, московское «Динамо» и волгоградский «Красный Октябрь».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Баскетбола

«Сан-Антонио» поборется за Пола и Роуза летом

«Сан-Антонио» поборется за Пола и Роуза летом

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» рассчитывает нынешним летом побороться за разыгрывающих Криса Пола и Деррика Роуза, сообщает обозреватель ESPN Рамона Шелбурн. Оба станут свободными агентами с 1 июля.
Еще 7 новостей  Все новости
19 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»