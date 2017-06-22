Капитан «Енисея» Василий Заворуев подписал новый контракт с клубом

Заворуев в минувшем сезоне принял участие в 25 матчах «Енисея» в Единой лиге ВТБ и 13 встречах Кубка FIBA. В среднем он проводил на площадке 27 минут, набирая за матч по 8 очков и делая по 4 передачи и 3 подбора.

Ранее 30-летний баскетболист выступал за московский ЦСКА, «Киев», греческий «АЕЛ», «Спартак» из Санкт-Петербурга, московское «Динамо» и волгоградский «Красный Октябрь».