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https://sport.mail.ru/news/basketball/30151026/
22 июня 2017, 1:55 | Баскетбол | Чемпионат.com

Экс-защитник ЦСКА Джексон: Меня просто вышвырнули из одной команды

Бывший защитник ЦСКА Аарон Джексон отметил, что недоволен, как с ним обошлись в «одной из команд».

Бывший защитник ЦСКА <span class=error>Аарон</span> <span class=error>Джексон</span> отметил что остался недоволен тем как с ним обошлись в одной из команд. Увеличить
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Американец не уточнил, о каком именно клубе идёт речь. Возможно, он имел в виду не ЦСКА, а «Анталью», «Виртус» или «Бильбао», за которые также выступал в своё время. В стане «армейцев» Аарон играл с 2012 по 2017 год.

«Хочу попробовать перебраться в НБА. В Европе думают, что могут обращаться с нами, как им вздумается. Я отдавал все силы ради одной команды, а меня просто вышвырнули. Я подписываю контракты, когда этого хочу. Отдавался на сто процентов, сплачивал коллектив, отлично тренировался и следил за тем, чтобы партнёры делали то же самое. А они пополнили состав другим игроком в то время, когда у меня действовал контракт», — написал игрок в «Твиттере».
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