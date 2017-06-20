Тимофей Мозгов: На Евробаскете поборемся за золото

«ПРОКАТИЛ СЫНА НА ТРОЛЛЕЙБУСЕ»

— У вас сейчас какой статус? Вы в отпуске? Или в активном рабочем процессе? — начинаем беседу с Мозговым утром по времени Калифорнии.

— Скорее, второе. Я, по сути, все время тренируюсь. Не важно, где нахожусь — в Америке или в России. Просто сама программа периодически меняется. Могу неделю жестко налегать на штангу, а в зал заходить только мячик побросать. Или, наоборот, больше времени уделять игровой практике, а с «железом» работать поменьше. Но проще все межсезонье держать себя в хорошей форме, чтобы потом не было тяжело входить в обычный, рабочий режим.

— А как же выключиться из баскетбола на пару недель? Игроки ЦСКА и «Химок», доиграв финал Единой лиги ВТБ, только об этом и говорили в раздевалке.

— Безусловно, это тоже надо! — смеется Мозгов. — И у меня такой период уже был. Просто мой сезон закончился давно — еще в апреле. Тогда я тоже устроил себе короткий отпуск. На пару дней съездили с семьей в Лас-Вегас, потом просто занимались домашними делами. Далеко, на моря, не летали. Но время прошло — и я вернулся в зал.

— С кем-то из одноклубников летом видитесь или попрощались с партнерами по «Лейкерс» до нового сезона?

— В зале обычно встречаемся. У всех парней своя программа. Кто-то остается в Лос-Анджелесе, кто-то улетел домой и тренируется там. Но периодически, конечно, видимся.

— Вы несколько недель провели в России. Успели все сделать, что хотели?

— Вроде, да. И к родителям съездил, и на матчах «Химок» побывал, и сына покатал на троллейбусе — он очень хотел. Детский турнир в Тюмени тоже провести успели.

— Как все прошло?

— Отлично! Спасибо ребятам на месте, которые сильно помогли с организацией. Хочется еще больше таких турниров проводить — и мне интересно, и детям это важно. Я, конечно, не то, чтобы ах какой крутой и звездный, но… Помню себя ребенком — как мы с парнями из спортивной школы ходили на баскетбольные матчи, смотрели на того же Андрея Кириленко с открытым ртом. Такие встречи очень мотивируют, когда ты только начинаешь играть. Был бы интерес от местных организаторов.

— А он есть? Интерес этот?

— Есть, конечно. За всю Россию не скажу — я сам был не везде. Но в Краснодаре, в Казани, в Перми баскетбол очень любят. В той же Москве можно провести подобный турнир. Да, многие москвичи люди искушенные — тут хватает развлечений и без баскетбола. Но, во-первых, город большой, народу много, и тех, кто увлекается спортом, тоже достаточно. Во-вторых, можно привозить в столицу команды из соседних регионов. В ту же Тюмень приезжали ребята из Барнаула, например. В Москву спокойно доедут из Тулы, Нижнего, Питера. Было бы желание что-то устроить и организовать. У меня такое желание — есть.

— Кстати, что там за история с сыном и троллейбусом?

— Просто он любит на них кататься. Мы нечасто выбираемся, но пару раз в месяц бывает. Ему нравится!

— И как реагирует публика на Мозгова в общественном транспорте? Парня ростом 2.16 м тяжело не заметить.

— Да никак! — смеется Тимофей. — Это же общественный транспорт. Все по своим делам едут. Сидят хмурые, в капюшонах, половина в твою сторону вообще не смотрит и ничего не видит. Так что очередь за автографами не выстраивалась.

«В ФИНАЛЕ НБА ПЕРЕЖИВАЛ ЗА «КЛИВЛЕНД»

— Когда «Химки» уступали «Зениту» 0:2 в полуфинале Лиги ВТБ, вы говорили — желто-синие все равно победят. Были правы. Но в финале ЦСКА выиграл с разгромным счетом.

— Что точно не стало сенсацией. Армейцы изначально были фаворитами, а «Химки» подошли к решающим матчам измотанные после полуфинала. Сил на борьбу не осталось. Было видно — ребята стараются, выкладываются по полной, но выжать из себя еще что-то просто не могут. Понятно, сезон длинный для всех, но у ЦСКА и скамейка длиннее, и до финала они добрались без особенных проблем.

— Доминирование одной команды в турнире — это хорошо или плохо для нашего баскетбола?

— Я бы вопрос по другому поставил — что надо сделать, чтобы другие клубы подтянулись? Если честно, не знаю.

— Чемпионат НБА закончился в тот же день, что и в Лиге ВТБ. И тоже без особой интриги. Вы в финале болели за «Кливленд»?

— Конечно. Все-таки, не чужая команда. Со многими ребятами столько прошли… Я искренне верил, что «Кавс» могут побороться за титул. В прошлом году «Голден Стейт» тоже провел потрясающий сезон, но мы отыгрались в решающей серии с 1:3 и взяли перстни. История могла повториться. В этот раз не сложилось. Хотя я видел некоторые матчи — должен признать, «Воины» показали какой-то нереальный баскетбол!

— В НБА теперь тоже появился свой ЦСКА? Нет ощущения, что «Голден Стейт» на вершине — всерьез и надолго?

— Вовсе нет! Здесь все по-другому устроено. Очень сложно держать одну команду на пике в течение долгого времени. Уверен, что и «Уорриорс» ждут перемены, и соперники сложа руки сидеть точно не будут. Тот же «Кливленд» сделает все, чтобы еще больше усилиться к новому сезону. Поверьте — восемь титулов подряд «Голден Стейту» точно не возьмет.

— С бывшими партнерами по «Кавс» во время плей-офф общались? Может, с тем же Леброном?

— Я по ходу финала в России был. Думал написать смску, но решил — не стоит. Нечего их дергать, отвлекать. Они и так знают, что у них есть поддержка.

«ВЫБРАЛ БЫ ТЕЛЬ-АВИВ ВМЕСТО СТАМБУЛА»

— Алексей Швед вернулся из НБА перед прошлым сезоном. Сергей Карасев — перед началом нынешнего. Оба сразу стали лидерами и главными звездами своих команд. Заокеанский опыт пригодился?

— Парни и в Америку улетали вполне зрелыми игроками. Даже если бы они не выступали в НБА, все равно раскрылись бы в Европе. Таланта у обоих — вагон! С трудолюбием и характером — тоже порядок. Но, конечно, когда играешь в сильнейшей лиге мира, становишься сильнее. Многому учишься.

— Оба говорят, что не против вернуться за океан, но не хотят там сидеть на лавке.

— Никто не хочет! Другой вопрос, что ни одна команда НБА не даст тебе каких-то гарантий. Нельзя прописать в контракте необходимое игровое время. Тренеру и партнерам постоянно нужно доказывать и показывать, чего ты стоишь. Плюс многое зависит от клуба. Где-то выше шансы влиться в состав и заиграть в основе, где-то ниже. В любом случае, это — риск.

— И как? Стоит тому же Шведу и Карасеву рискнуть? Попробовать перезагрузить заокеанскую карьеру?

— Мне-то легко рассуждать — я ведь здесь. Но каждый должен решать для себя сам. Начнем с того, что Леша и Сергей — парни зрелые, состоявшиеся. Тому же Шведу скоро 30 лет исполнится. Им нет необходимости доказывать, что они — не мальчики для битья. Плюс важный момент — деньги. Мы не знаем, сколько парни получают в Европе. И сколько им могут предложить в НБА. Но на большой контракт сюда сразу не приедешь — его надо зарабатывать годами и еще не факт, что получиться. Когда карьера в самом разгаре, об этом тоже думаешь. Было бы мне 30 и играл бы я в Европе — может, не стал бы возвращаться в НБА. Но это я. Тот же Пабло Приджиони поехал в Америку, когда ему было 36 — и ничего, заиграл! Так что Серега с Лешой пусть решают за себя сами.

— Осенью нас ждет чемпионат Европы. За что будет бороться сборная России?

— За золото! И я абсолютно серьезно. У нас классный состав. Посмотрите, как провели сезон Швед и Карасев! Как мощно играет Курбанов — он один в защите полкоманды может закрыть! Есть еще Фридзон, Воронцевич, Семен Антонов. Да полно талантливых ребят. Конечно, слова одно, что там на деле выйдет — еще вопрос. Но если будет грамотная подготовка и, главное — мы обойдемся без травм, то бороться за победу — реально. И с Сербией, и с Испанией, и с другими фаворитами.

— Евробаскет пройдет в четырех странах. Россия будет играть групповой этап в Стамбуле. Не страшно в Турцию лететь?

— Там война рядом. Конечно, мысли всякие в голову лезут. Честно признаюсь — опасения есть. Но думаю, организаторы сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность. Прошел же недавно в Стамбуле «Финал четырех». Там все было нормально?

— У арены дежурила военная техника — разве что танков не хватало.

— Это не страшно. Зато все прошло без происшествий. Надеюсь, на Евробаскете будет также.