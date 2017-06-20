Тимофей Мозгов: На Евробаскете поборемся за золото
Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов дал интервью «Советскому спорту», в котором поделился впечатлениями финалов Лиги ВТБ и НБА, а также ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.
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«ПРОКАТИЛ СЫНА НА ТРОЛЛЕЙБУСЕ»
— У вас сейчас какой статус? Вы в отпуске? Или в активном рабочем процессе? — начинаем беседу с Мозговым утром по времени Калифорнии.
— Скорее, второе. Я, по сути, все время тренируюсь. Не важно, где нахожусь — в Америке или в России. Просто сама программа периодически меняется. Могу неделю жестко налегать на штангу, а в зал заходить только мячик побросать. Или, наоборот, больше времени уделять игровой практике, а с «железом» работать поменьше. Но проще все межсезонье держать себя в хорошей форме, чтобы потом не было тяжело входить в обычный, рабочий режим.
— А как же выключиться из баскетбола на пару недель? Игроки ЦСКА и «Химок», доиграв финал Единой лиги ВТБ, только об этом и говорили в раздевалке.
— Безусловно, это тоже надо! — смеется Мозгов. — И у меня такой период уже был. Просто мой сезон закончился давно — еще в апреле. Тогда я тоже устроил себе короткий отпуск. На пару дней съездили с семьей в
— С
— В зале обычно встречаемся. У всех парней своя программа.
— Вы несколько недель провели в России. Успели все сделать, что хотели?
— Вроде, да. И к родителям съездил, и на матчах «Химок» побывал, и сына покатал на троллейбусе — он очень хотел. Детский турнир в Тюмени тоже провести успели.
— Как все прошло?
— Отлично! Спасибо ребятам на месте, которые сильно помогли с организацией. Хочется еще больше таких турниров проводить — и мне интересно, и детям это важно. Я, конечно, не то, чтобы ах какой крутой и звездный, но… Помню себя ребенком — как мы с парнями из спортивной школы ходили на баскетбольные матчи, смотрели на того же Андрея Кириленко с открытым ртом. Такие встречи очень мотивируют, когда ты только начинаешь играть. Был бы интерес от местных организаторов.
— А он есть? Интерес этот?
— Есть, конечно. За всю Россию не скажу — я сам был не везде. Но в Краснодаре, в Казани, в Перми баскетбол очень любят. В той же Москве можно провести подобный турнир. Да, многие москвичи люди искушенные — тут хватает развлечений и без баскетбола. Но,
— Кстати, что там за история с сыном и троллейбусом?
— Просто он любит на них кататься. Мы нечасто выбираемся, но пару раз в месяц бывает. Ему нравится!
— И как реагирует публика на Мозгова в общественном транспорте? Парня ростом 2.16 м тяжело не заметить.
— Да никак! — смеется Тимофей. — Это же общественный транспорт. Все по своим делам едут. Сидят хмурые, в капюшонах, половина в твою сторону вообще не смотрит и ничего не видит. Так что очередь за автографами не выстраивалась.
«В ФИНАЛЕ НБА ПЕРЕЖИВАЛ ЗА «КЛИВЛЕНД»
— Когда «Химки» уступали «Зениту» 0:2 в полуфинале Лиги ВТБ, вы говорили —
— Что точно не стало сенсацией. Армейцы изначально были фаворитами, а «Химки» подошли к решающим матчам измотанные после полуфинала. Сил на борьбу не осталось. Было видно — ребята стараются, выкладываются по полной, но выжать из себя еще
— Доминирование одной команды в турнире — это хорошо или плохо для нашего баскетбола?
— Я бы вопрос по другому поставил — что надо сделать, чтобы другие клубы подтянулись? Если честно, не знаю.
— Чемпионат НБА закончился в тот же день, что и в Лиге ВТБ. И тоже без особой интриги. Вы в финале болели за «Кливленд»?
— Конечно.
— В НБА теперь тоже появился свой ЦСКА? Нет ощущения, что «Голден Стейт» на вершине — всерьез и надолго?
— Вовсе нет! Здесь все
— С бывшими партнерами по «Кавс» во время
— Я по ходу финала в России был. Думал написать смску, но решил — не стоит. Нечего их дергать, отвлекать. Они и так знают, что у них есть поддержка.
«ВЫБРАЛ БЫ
— Алексей Швед вернулся из НБА перед прошлым сезоном. Сергей Карасев — перед началом нынешнего. Оба сразу стали лидерами и главными звездами своих команд. Заокеанский опыт пригодился?
— Парни и в Америку улетали вполне зрелыми игроками. Даже если бы они не выступали в НБА, все равно раскрылись бы в Европе. Таланта у обоих — вагон! С трудолюбием и характером — тоже порядок. Но, конечно, когда играешь в сильнейшей лиге мира, становишься сильнее. Многому учишься.
— Оба говорят, что не против вернуться за океан, но не хотят там сидеть на лавке.
— Никто не хочет! Другой вопрос, что ни одна команда НБА не даст тебе
— И как? Стоит тому же Шведу и Карасеву рискнуть? Попробовать перезагрузить заокеанскую карьеру?
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— Осенью нас ждет чемпионат Европы. За что будет бороться сборная России?
— За золото! И я абсолютно серьезно. У нас классный состав. Посмотрите, как провели сезон Швед и Карасев! Как мощно играет Курбанов — он один в защите полкоманды может закрыть! Есть еще Фридзон, Воронцевич, Семен Антонов. Да полно талантливых ребят. Конечно, слова одно, что там на деле выйдет — еще вопрос. Но если будет грамотная подготовка и, главное — мы обойдемся без травм, то бороться за победу — реально. И с Сербией, и с Испанией, и с другими фаворитами.
— Евробаскет пройдет в четырех странах. Россия будет играть групповой этап в Стамбуле. Не страшно в Турцию лететь?
— Там война рядом. Конечно, мысли всякие в голову лезут. Честно признаюсь — опасения есть. Но думаю, организаторы сделают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность. Прошел же недавно в Стамбуле «Финал четырех». Там все было нормально?
— У арены дежурила военная техника — разве что танков не хватало.
— Это не страшно. Зато все прошло без происшествий. Надеюсь, на Евробаскете будет также.
— Если бы сами выбирали, куда поехать, какой город выбрали бы?
— Не помню, был ли я в Хельсинки… В Румынии точно не был. А поехал бы, наверное, в
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