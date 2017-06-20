Илона Корстин: Зрителю нужен не только спорт, но и шоу
Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин — об итогах прошедшего сезона и изменениях, которые ждут турнир в ближайшем будущем.
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«ХИМКАМ» НЕ ХВАТИЛО СВЕЖЕСТИ
— Первый сезон в качестве генерального директора Единой лиги ВТБ позади. Было страшно? — начинаем беседу с Корстин.
— Вовсе нет. Я изначально понимала, что меня ждет на новой должности. Да и трудностей бояться не привыкла. Плюс, я три года до этого уже работала в Лиге ВТБ. Конечно, ответственность резко возросла.
— Довольны тем, как сложился турнир со спортивной точки зрения?
— У нас получился интересный турнир. Формат регулярного чемпионата полностью себя оправдывает — не зря Евролига, можно сказать, подсмотрела эту идею у нас, — смеется Илона. — Все сильнейшие клубы не по разу сыграли друг с другом, конкуренция была очень высока. А
— Но в финале ЦСКА уверенно оставил за собой, разгромив «Химки» в трех матчах.
— Тут, конечно, сенсации не случилось — победила та команда, от которой этого больше всего ждали. Правда, борьба могла сложиться более упорной. Но «Химки» после противостояния с «Зенитом» подошли к финальным играм опустошенными. Соперникам армейцев не хватило свежести. А еще — возможно, тренерских наработок. Не надо быть скаутом высокого уровня, чтобы понять — хочешь победить «Химки», должен сдержать Шведа. Команда весь сезон играла по схеме — отдай мяч Леше, он все сделает сам. Но Никита Курбанов прекрасно справился со своей задачей — не зря он получил приз лучшего защищающегося игрока сезона. Шведа в финале удалось остановить. А других вариантов в нападении у Душко Ивановича не оказалось.
«БОЛЬШИНСТВО КОМАНД — ЗА «ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ»
— Когда одна команда доминирует в турнире, это ведь бьет по спортивному интересу. Вряд ли вас сильно радует такое положение вещей?
— Поэтому мы ищем варианты, как сделать чемпионат интереснее. Есть две идеи — проведение «Финалов четырех» и изменения системы серий
— А деньги? Деньги с продажи билетов не потеряете? Ведь количество матчей резко сократится.
— Лига не зарабатывает на билетах — этим занимаются клубы. Беда в том, что клубы на них тоже не особо зарабатывают. Чтобы повысить доход, нужно поднимать цены, а этого делать нельзя — люди просто перестанут ходить.
— Когда будет принято решение о возможных изменениях в формате
— На Совете Лиги. Он пройдет 15 июля. Мы уже подготовили новые варианты спортивного и маркетингового регламента. Теперь разошлем их в клубы, соберем замечания, внесем правки. Все спорные вопросы будут вынесены на голосование. Лига учитывает мнение команд по всем нюансам. Не говоря уже о таком важном моменте, как введение «Финала четырех».
— И как клубы относятся к этой идее?
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«НУЖЕН НЕ ТОЛЬКО СПОРТ, НО И ШОУ»
— Минувший сезон запомнится еще и тем, что Единая лига ВТБ впервые провела Матч всех Звезд. Довольны тем, как все прошло в Сочи?
— Мы сумели собрать полный зал в небаскетбольном городе, у самого матча были высокие рейтинги на ТВ. Лига заработала на продаже билетов больше денег, чем некоторые наши клубы — за весь сезон. Так что да — опыт вышел удачным! Другое дело, что «МвЗ» все равно получился убыточным. Сейчас главная задача — выйти в ноль при его организации. Потом, конечно, будем думать о прибыли. Как этого добиться? Работать со спонсорами, привлекать партнеров.
— Уже определились с местом, где пройдет следующий звездный
— Пока в работе три варианта — Сочи, Казань и
— На Матче всех звезд ведущим выступил Иван Ургант, провел концерт популярный рэпер L’One. Привлекаете известных персон из
— Такое
«ПАРМА» ОСТАНЕТСЯ В ТУРНИРЕ
— Кстати, о деньгах и прибыли. Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов не так давно резко отметил — если новичок турнира, пермская «Парма», не увеличит бюджет, то потеряет свое место среди участников. Вопрос решился?
— Да. «Парма» подтвердила увеличение бюджета и останется в Лиге ВТБ. Конечно, со спортивной точки зрения сезон у нее получился неудачный — всего одна победа в 24 матчах. Но это не новость — любая команда, которая дебютирует в Единой лиге, в первый год испытывает шок — от того, насколько высок уровень конкуренции! Второй сезон дается уже легче — все лучше представляют, чего ожидать и к чему надо готовиться. Потом, та же «Парма» многие матчи проиграла в самых концовках. Клуб провел больше всего овертаймов в регулярном чемпионате. И при этом показал лучшую среднюю посещаемость — 5115 человек за матч. Вот к чему должны стремиться остальные команды!
— Понятно — число участников не уменьшится. Может, тогда увеличится?
— Тоже нет. У нас были заявки от нескольких команд, но ни одной серьезной кандидатуры — такой, которую можно было бы вынести на голосование во время Совета Лиги — не нашлось. Есть ряд четких критериев, прописанных в регламенте, которым должен соответствовать клуб. Это не только финансовые гарантии. Но и наличие арены на 3000 мест, наличие в городе международного аэропорта, гостиницы
— А отпуск у генерального директора запланирован?
— Сейчас работы чуть ли не больше, чем обычно, — улыбается Илона. — Но после Совета лиги, конечно, будет пара свободных недель для поездки на море. Так что отдохнуть я успею.
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