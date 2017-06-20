Тимофей Мозгов: У «Химок» на финал просто не осталось сил

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Напомним, ЦСКА обыграл «Химки» со счетом 3:0 и в шестой раз подряд победил в турнире.

— Армейцы изначально были фаворитами, а «Химки» подошли к решающим матчам измотанные после полуфинала, — признал Мозгов в интервью «Советскому спорту». — Сил на борьбу не осталось. Было видно — ребята стараются, выкладываются по полной, но выжать из себя еще что-то просто не могут. Понятно, сезон длинный для всех, но у ЦСКА и скамейка длиннее, и до финала они добрались без особенных проблем.

— Доминирование одной команды в турнире — это хорошо или плохо для нашего баскетбола?

— Я бы вопрос по другому поставил — что надо сделать, чтобы другие клубы подтянулись? Если честно, не знаю.