Тимофей Мозгов: У «Химок» на финал просто не осталось сил
Центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов прокомментировал поражение своей бывшей команды в финале Единой лиги ВТБ.
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Видимо, что-то случилось...
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Напомним, ЦСКА обыграл «Химки» со счетом 3:0 и в шестой раз подряд победил в турнире.
— Армейцы изначально были фаворитами, а «Химки» подошли к решающим матчам измотанные после полуфинала, — признал Мозгов в интервью «Советскому спорту». — Сил на борьбу не осталось. Было видно — ребята стараются, выкладываются по полной, но выжать из себя еще
— Доминирование одной команды в турнире — это хорошо или плохо для нашего баскетбола?
— Я бы вопрос по другому поставил — что надо сделать, чтобы другие клубы подтянулись? Если честно, не знаю.
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