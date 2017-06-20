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20 июня 2017, 0:35 | Баскетбол | ТАСС

Россияне вышли в плей-офф Кубка мира по баскетболу 3×3

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России пробилась в плей-офф Кубка мира по баскетболу 3×3, который проходит во французском Нанте.

В третий игровой день российские баскетболисты провели два матча. В обеих играх сборная России одержала победы — над командами Андорры (22:15) и Египта (15:14). Всего в активе у российской команды три победы в четырех играх.

В турнирной таблице группы A россияне стали вторыми, первое место заняла сборная Сербии, которая на групповом этапе не потерпела ни одного поражения. В плей-офф турнира выходят две лучшие сборные каждой из четырех групп.

В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Нидерландов, сербы встретятся с американцами. Все матчи плей-офф турнира пройдут 21 июня.

Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3×3.
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