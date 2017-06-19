Президент БК «Летувос Ритас» покинул свой пост после расистского скандала

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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс ранее заявил, что Вайнаускас будет смещен со своего поста после высказываний о чернокожих игроках команды. Новым президентом клуба стал Антанас Гуода.

Ранее президент «Летувос Ритас» в эфире одного из телеканалов, рассуждая о причинах неудачного выступления клуба в завершившемся сезоне, заявил, что это во многом было обусловлено слабой игрой легионеров. «Сложилось так, что в нашей команде оказалось четыре черных, чернокожих игрока. Они сбились в некую, так сказать, банду. Так нельзя. Максимально в команде может быть два чернокожих игрока», — сказал он.

После того, как эти рассуждения были широко растиражированы и оценены как расистские, Вайнаускас вынужден был публично извиниться. «Прошу прощения за неудачно подобранные слова», — заявил он.