«Хапоэль» и «Каршияка» интересуются Евгением Пашутиным
«Хапоэль» из Иерусалима и турецкий баскетбольный клуб «Каршияка» рассматривают Евгения Пашутина как кандидата на пост главного тренера своих команд, сообщает Eurobasket.
Напомним, что Пашутин был уволен из казанского УНИКСА после вылета из четвертьфинала
Евгений стал наставником УНИКСа в 2014 году, привёл его к серебряным медалям Единой лиги ВТБ сезона-2015/16 и вывел в Евролигу. Ранее 48-летний специалист возглавлял УНИКС с 2010 по 2012 год и выиграл с ним Еврокубок.
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