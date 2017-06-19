«Хапоэль» и «Каршияка» интересуются Евгением Пашутиным

Напомним, что Пашутин был уволен из казанского УНИКСА после вылета из четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.



Евгений стал наставником УНИКСа в 2014 году, привёл его к серебряным медалям Единой лиги ВТБ сезона-2015/16 и вывел в Евролигу. Ранее 48-летний специалист возглавлял УНИКС с 2010 по 2012 год и выиграл с ним Еврокубок.