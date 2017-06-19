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https://sport.mail.ru/news/basketball/30116820/
19 июня 2017, 11:24 | Баскетбол | Чемпионат.com

«Хапоэль» и «Каршияка» интересуются Евгением Пашутиным

«Хапоэль» из Иерусалима и турецкий баскетбольный клуб «Каршияка» рассматривают Евгения Пашутина как кандидата на пост главного тренера своих команд, сообщает Eurobasket.

Напомним, что Пашутин был уволен из казанского УНИКСА после вылета из четвертьфинала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Евгений стал наставником УНИКСа в 2014 году, привёл его к серебряным медалям Единой лиги ВТБ сезона-2015/16 и вывел в Евролигу. Ранее 48-летний специалист возглавлял УНИКС с 2010 по 2012 год и выиграл с ним Еврокубок.
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