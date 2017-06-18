Ночиони завершил игровую карьеру

37-летний Ночиони начал выступать на профессиональном уровне в 1996 году и защищал цвета «Олимпии» Венадо-Туэрто, «Индепендьенте», «Басконии», «Чикаго Буллз», «Сакраменто Кингз», «Филадельфия Сиксерс» и «Пеньяроля».



В его послужном списке значатся титулы победителя Евролиги и Интерконтинентального Кубка ФИБА, четырёхкратного чемпиона испанской Лиги АСВ, а также золото и бронза Олимпийских игр, серебро чемпионата мира, два золота, два серебра и бронза чемпионата Америки ФИБА.