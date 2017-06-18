Ночиони завершил игровую карьеру
Форвард «Реала» и сборной Аргентины Андрес Ночиони завершил игровую карьеру, сообщил сам игрок в своём микроблоге в социальной сети «Твиттер».
37-летний Ночиони начал выступать на профессиональном уровне в 1996 году и защищал цвета «Олимпии»
В его послужном списке значатся титулы победителя Евролиги и Интерконтинентального Кубка ФИБА, четырёхкратного чемпиона испанской Лиги АСВ, а также золото и бронза Олимпийских игр, серебро чемпионата мира, два золота, два серебра и бронза чемпионата Америки ФИБА.
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