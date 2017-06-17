Россия выиграла у Пуэрто-Рико на чемпионате мира по баскетболу 3×3
Сегодня во Франции стартовал чемпионат мира по баскетболу формата 3×3.
Сборная России в первом поединке турнира встретилась с командой
Сегодня же команда России проведёт матч со сборной Сербии. Балканская сборная является действующим чемпионом мира по баскетболу 3×3.
Сам турнир продлится лишь до 21 июня. Добавим, что параллельно с мужским турниром во Франции разыгрываются медали чемпионата мира среди женщин, за которые также поборется и российская сборная.
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