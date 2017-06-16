Совет директоров БК «Зенит» назначил Игоря Онокова новым руководителем команды
МОСКВА, 16 июн —
Р-Спорт. Решением совета директоров новым руководителем баскетбольной команды «Зенит» назначен Игорь Оноков, сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».
Оноков сменил на посту руководителя команды Ольгу Антонову. Также сообщается, что команду покинул Андрей Спиридонов, работавший спортивным директором.
«Сине-бело-голубые» приветствуют Игоря Онокова и желают новых побед баскетбольного «Зенита» на внутренней и европейской аренах, — говорится в клубном сообщении. — «Зенит» благодарит Ольгу Антонову и Андрея Спиридонова за работу и желает дальнейших успехов в будущем, ваш профессионализм и полная самоотдача в становлении баскетбольной команды «сине-бело-голубых» позволила укрепить спортивные традиции
Оноков в течение последних десяти лет входил в исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) и в настоящий момент возглавляет
«Зенит» в минувшем сезоне дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ, где в пяти матчах уступил подмосковным «Химкам».
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