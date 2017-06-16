Совет директоров БК «Зенит» назначил Игоря Онокова новым руководителем команды

Оноков сменил на посту руководителя команды Ольгу Антонову. Также сообщается, что команду покинул Андрей Спиридонов, работавший спортивным директором.

«Сине-бело-голубые» приветствуют Игоря Онокова и желают новых побед баскетбольного «Зенита» на внутренней и европейской аренах, — говорится в клубном сообщении. — «Зенит» благодарит Ольгу Антонову и Андрея Спиридонова за работу и желает дальнейших успехов в будущем, ваш профессионализм и полная самоотдача в становлении баскетбольной команды «сине-бело-голубых» позволила укрепить спортивные традиции Санкт-Петербурга и всего отечественного баскетбола.

Оноков в течение последних десяти лет входил в исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) и в настоящий момент возглавляет контрольно-ревизионную комиссию РФБ.

«Зенит» в минувшем сезоне дошел до полуфинала Единой лиги ВТБ, где в пяти матчах уступил подмосковным «Химкам».