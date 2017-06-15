УНИКС подписал новый контракт с Понкрашовым

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В прошедшем сезоне баскетболист перенёс тяжёлую травму, однако сумел восстановиться и помочь команде. Так, в Единой лиге ВТБ Понкрашов набирал в среднем 8,3 очка в 15 матчах, в 10 играх Евролиги — 6,4 очка.

В минувшем розыгрыше Единой лиги ВТБ казанцы проиграли «Локомотиву-Кубань» на стадии ¼ финала. Счёт серии — 3−1 в пользу краснодарской команды, которая затем уступила ЦСКА.