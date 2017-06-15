ЦСКА: после битвы за титул — битва за Теодосича
Завоевав 24-й титул чемпионов России, армейский клуб попытается сохранить в составе одну из самых ярких звезд — сербского защитника Милоша Теодосича.
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Во вторник вечером московский ЦСКА в очередной раз стал сильнейшей командой Единой лиги ВТБ, не оставив шансов «Химкам». Очередной баскетбольный сезон стал историей, игроки отправляются в заслуженный отпуск, из которого в армейский клуб вернутся далеко не все. «Немного грустно, потому что каждая команда живет лишь год», — отметил в чемпионской раздевалке президент ЦСКА Андрей Ватутин.
По словам руководителя
Ватутин накануне подтвердил, что Теодосич получил от клуба предложение о новом контракте. То есть армейцы свой ход в этой игре сделали и теперь ждут ответного шага. Причем обеим сторонам выгодно решить вопрос в максимально сжатые сроки. Действующее соглашение истекает в конце июня, а 1 июля открывается рынок свободных агентов НБА. К этому моменту уже должно быть понятно, какой выбор сделал Теодосич.
Что может повлиять на его решение?
Второй фактор — финансовый. Казалось бы, никакой европейский клуб не способен соревноваться с НБА в плане зарплат, но в среду европейские журналисты сообщили, что ЦСКА якобы предлагает Теодосичу 12 миллионов евро чистыми за три года, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков Европы. Чтобы добиться сопоставимых цифр, в НБА должны положить защитнику примерно 25 миллионов долларов до налогов.
— Официальная позиция клуба — мы не комментируем слухи, — сказал «СЭ»
Но, какое бы решение ни принял Теодосич, ясно, что работы штабу ЦСКА нынешним летом предстоит много, и команда наверняка заметно обновится. Уже ясно, что уходит из команды ветеран Аарон Джексон. Вряд ли останется так и не прижившийся в клубе Джоэл Фрилэнд. Истекают соглашения у Кори Хиггинса, Виктора Хряпы, Андрея Воронцевича, Джеймса Огастина. А также у Кайла Хайнса и Никиты Курбанова, которым, по некоторой информации, уже предложены новые договоры. Но пока официально объявлено об этом не было, из основного состава действующие контракты на новый сезон имеют лишь Нандо Де Коло, Виталий Фридзон и Семен Антонов. Поэтому не исключено, что осенью мы увидим совсем новый ЦСКА. С Теодосичем или без.
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