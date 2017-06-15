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Во вторник вечером московский ЦСКА в очередной раз стал сильнейшей командой Единой лиги ВТБ, не оставив шансов «Химкам». Очередной баскетбольный сезон стал историей, игроки отправляются в заслуженный отпуск, из которого в армейский клуб вернутся далеко не все. «Немного грустно, потому что каждая команда живет лишь год», — отметил в чемпионской раздевалке президент ЦСКА Андрей Ватутин.

По словам руководителя красно-синих, для менеджмента новый сезон уже начался. И летняя работа на трансферном рынке во многом будет зависеть от того, какой выбор сделает одна из главных звезд клуба Милош Теодосич. У 30-летнего серба, который отыграл за ЦСКА уже шесть сезонов, имеется, пожалуй, последняя реальная возможность перебраться в НБА. И сам игрок ранее говорил, что намерен определиться со своим будущим только после окончания сезона в Единой лиге ВТБ.

Ватутин накануне подтвердил, что Теодосич получил от клуба предложение о новом контракте. То есть армейцы свой ход в этой игре сделали и теперь ждут ответного шага. Причем обеим сторонам выгодно решить вопрос в максимально сжатые сроки. Действующее соглашение истекает в конце июня, а 1 июля открывается рынок свободных агентов НБА. К этому моменту уже должно быть понятно, какой выбор сделал Теодосич.

Что может повлиять на его решение? Во-первых, какие именно заокеанские команды проявят к нему наиболее предметный интерес. В СМИ мелькали «Майами», «Сакраменто» и «Бруклин», но, как заметил в мае Ватутин, имена главных претендентов на Теодосича в прессе не упоминались. А от клуба зависит, в каком свете видит серба тренерский штаб, и какую роль ему готовы предложить. Вряд ли кто-то может сразу сделать 30-летнего новичка без опыта игры в НБА твердым игроком основы. Скорее, Теодосича хотят видеть в роли резервиста, способного усилить игру со скамейки, при этом его игровое время будет ограничено как минимум в первый сезон.

Второй фактор — финансовый. Казалось бы, никакой европейский клуб не способен соревноваться с НБА в плане зарплат, но в среду европейские журналисты сообщили, что ЦСКА якобы предлагает Теодосичу 12 миллионов евро чистыми за три года, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков Европы. Чтобы добиться сопоставимых цифр, в НБА должны положить защитнику примерно 25 миллионов долларов до налогов.

— Официальная позиция клуба — мы не комментируем слухи, — сказал «СЭ» пресс-атташе армейцев Николай Цынкевич. — Но предложение, как говорил наш президент, действительно сделано.

Но, какое бы решение ни принял Теодосич, ясно, что работы штабу ЦСКА нынешним летом предстоит много, и команда наверняка заметно обновится. Уже ясно, что уходит из команды ветеран Аарон Джексон. Вряд ли останется так и не прижившийся в клубе Джоэл Фрилэнд. Истекают соглашения у Кори Хиггинса, Виктора Хряпы, Андрея Воронцевича, Джеймса Огастина. А также у Кайла Хайнса и Никиты Курбанова, которым, по некоторой информации, уже предложены новые договоры. Но пока официально объявлено об этом не было, из основного состава действующие контракты на новый сезон имеют лишь Нандо Де Коло, Виталий Фридзон и Семен Антонов. Поэтому не исключено, что осенью мы увидим совсем новый ЦСКА. С Теодосичем или без.