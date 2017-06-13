Форвард Аарон Уайт, выступавший за «Зенит», стал баскетболистом «Жальгириса»

Форвард «Юты Джаз» Гордон Хэйворд попал в сферу интересов «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Руководство упомянутых выше команд готовится сделать баскетболисту предложение после того, как он получит статус неограниченно свободного агента, об этом на своей странице в «Твиттер» сообщает инсайдер Марк Штайн.