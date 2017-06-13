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13 июня 2017, 11:28 | Баскетбол | Р-Спорт

Форвард Аарон Уайт, выступавший за «Зенит», стал баскетболистом «Жальгириса»

МОСКВА, 13 июн — Р-Спорт. Американский форвард Аарон Уайт, выступавший в сезоне-2016/17 за санкт-петербургский «Зенит», стал баскетболистом «Жальгириса», сообщается в официальном микроблоге литовской команды в Twitter.

Уайт подписал с «Жальгирисом» контракт на следующий сезон.

В минувшем сезоне 24-летний американец провел за «Зенит» 30 игр в Единой лиге ВТБ (9,3 очка, 6,6 подбора, 1,3 передачи в среднем за игру).
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